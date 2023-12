400-as euró, EU-rekorder infláció, minimálbér-emelés, Ukrajna – a Klasszis podcast az idén beleerősített

Az ismert mondás szerint új műsorhoz új férfi kell. Nos, a Klasszis Média Lapcsoport egyre népszerűbb és nagyobb érdeklődésre számot tartó beszélgetős műsora, a Klasszis podcast már nem számít újnak. Hiszen 2020 februárjában debütált, igaz, a néhány nappal azt követően berobbant Covid miatt több mint kétéves kényszerszünetet kellett tartania, így csak 2022 májusától lehetett újra találkozni vele az éterben.

Ám igazából az idei évben pörgött fel. Rendszeresen készültek podcast-adások, sőt, többször is előfordult, hogy hetente nemcsak egy, hanem több is.

A mennyiség bővüléséhez a minőség is felzárkózott. A 2023-as év innovációja azon igényt követte le, hogy érdeklődőink nemcsak hallgatni, hanem nézni is szeretnék a podcastjainkat. Így az év közepétől már láthatóvá is váltak e beszélgetések, méghozzá immár a jobb hang- és képminőséget lehetővé tevő stúdiónkban.

Az idei Klasszis podcast adásaink gerincét a Virovácz Péterrel, az ING Bank makrogazdasági elemzőjével folytatott beszélgetéseink adták. Fotó: Klasszis Média Lapcsoport

Már e megújult környezetben zajlott le az ING Bank makrogazdasági elemzőjével, Virovácz Péterrel való beszélgetések zöme. Ez a tíz adásból álló sorozat adta a gerincét az idei Klasszis podcast műsorainknak, miután azokban a magyar gazdaság valamennyi részterületét alaposan körbejártuk.

Így esett szó a magunk mögött hagyott évben végig európai uniós rekordszinten lévő hazai inflációról, azon belül is az élelmiszer- és energiaárakról, a három negyedéven át negatív GDP-ről – ami már kimerítette a technikai recesszió fogalmát –, a költségvetés helyzetéről, a munkaerőpiacról, a bérek alakulásáról, az ország külső helyzetéről. De természetesen az uniós források is terítékre kerültek.

Mint ahogy az sem lehet meglepő, hogy Klasszis podcast-adásaink másik nagy témáját a geopolitikai helyzet szolgáltatta. Amely a 2023-as év során csak fokozódott, azáltal, hogy a tavaly februárban kirobbant orosz-ukrán háború mellé októberben csatlakozott az izreli-Hamász közötti véres konfliktus.

Ezek mellett ugyanakkor a lapcsoportunk ugyancsak fontos fókuszának számító befektetésekről is szó esett. Nevezetesen arról, hogy mi történik éppen a kriptodeviza-piacon, vagy arról, milyen hatással jár az, hogy a kormány kiterjesztette a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót a kamatjellegű bevételekre. Miközben azok is hasznos információkkal gazdagodhattak, akik adóoptimalizációs céllal hagyományosan az év vége felé szokták átrendezni a portfóliójukat. S e téren is megismerkedhettek nézőink, hallgatóink olyan újdonsággal, mint például, hogy mi fán terem a Wealth Office.

Neves beszélgetőpartnereink közül a már említett Virovácz Péter mellett – a teljesség igénye nélkül – mindenképpen ki kell emelni Kovács Árpádot, a Költségvetési Tanács elnökét, Hollósi Dávidot, az MBH Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját, valamint Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját.

Érdemes tehát meg-, illetve visszahallgatni és/vagy -nézni idei Klasszis podcast-adásainkat itt vagy a Klasszis YouTube-csatornáján:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

