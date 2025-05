400 millió forint profitot pörgettek ki a NER alapítványi kaszinói

Mintegy 400 millió forint nyereséget termelt a győri, a miskolci és a pécsi kaszinó, derül ki a Casino Win cégcsoport 2024-es beszámolóiból. Hogy ennek pontosan ki örülhet, azt csak sejteni lehet. A három kaszinó koncessziója a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán volt a Treff-Klub Kft.-én keresztül. A múlt idő azért indokolt, mert a Treff-Klub tulajdonosa 2023 október 25-e óta a budapesti központú Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány. Zárt alapítványról volt szó, ez azt jelenti, hogy az alapító nem engedi meg az alapítványhoz való csatlakozást. Bírósági papírokból csak annyit lehetett látni, hogy az alapítvány képviselője és kuratóriumi tagja Kruppa Zsolt András, aki a kaszinós cégek ügyvezetője is.

Ez változott meg tavaly márciusban: a kaszinós alapítvány nyílt lett. Az alapítvány egyedüli tagja Rákosfalvy Zoltán ügyvéd. Ő sokak számára lehet ismerős. Győrben a Borkai-ügy kapcsán lett a napnál is világosabb a politika és a gazdaság összefonódása, hiszen a volt fideszes polgármester és a helyi vállalkozói elit együtt jachtozott az Adriai-tengeren. Azon a bizonyos jachton ott volt Rákosfalvy Zoltán ügyvéd is, aki a győri önkormányzatnak, egyetemnek és az államnak is dolgozott.

A bank mindig nyer

Fotó: Pixabay

A győri, a miskolci és a pécsi kaszinó forgalmát persze szinte össze sem lehet hasonlítani a budapesti kaszinók forgalmával. A győri kaszinót terelgető Casino Win Kft.-nek 2023-ban 2,3 milliárd forint bevétele volt, ebből mindössze 34,3 millió forint nyereséget termelt, osztalékot pedig nem fizetett. Tavaly kicsivel jobb évük volt: a forgalom 2,5 milliárd forintra ugrott, amiből 282 millió forint profit jött össze, de ezúttal sem fizettek osztalékot.

A miskolci egység ügyeit a Casino Win Miskolc Kft. intézi, itt kereken 2 milliárd forint lett a bevétel és 108,5 millió forint adózott eredményt lehetett elkönyvelni. Míg a pécsi egység a leggyengébb lánszem, a baranyai megyeszékhelyen alig akartak kaszinózni 2024-ben az emberek: a forgalom egy év alatt 200 millió forinttal csökkent, így jött ki az 1,7 milliárd forint, amiből csak minimális, 7,8 millió forintos nyereség maradt a kasszában. Oszalékot egyik cégnél sem fizettek.

A három kaszinónak még garantált a működése: a győrinek 2026-ban, a pécsinek 2027-ben, a miskolcinak 2029-ben jár le a koncessziója, ezek ráadásul meghosszabbíthatók, mint a budapestiek esetében is történt 2056-ig. Rákosfalvy Zoltánról – aki közös szexvideón szerepelt Borkai Zsolttal – az utóbbi években sok minden kiderült, de az Orbán-kormány ennek ellenére nála hagyta a három kaszinót. Mindössze annyi történt vele, hogy még 2019-ben lemondott tagságáról az úszószövetség elnökségében. A győri kaszinónak ugyanakkor van egy kisvárdai leágazása is. A kaszinós cégeknek Kruppa Zsolt az ügyvezetője, aki például a kisvárdai TFK-IMPEX PLUSZ Kft. ügyvezetője is. Ennek a cégnek Sesztákné Berecz Marianna az egyik tulajdonosa, aki a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjének, Seszták Miklósnak a felesége.

Még a 2026-os választások előtt lesz dolga a kaszinókkal a kormánynak. Lapunk írta meg tavaly ősszel, hogy Habony Árpád és Garancsi István cégei átvették Szima Gábor debreceni és nyíregyházi kaszinóit. Ezzel a két nagyvállalkozónak közösen már hét kaszinója van, hiszen az öt budapesti egység is hozzájuk tartozik. Ez a törvényi maximum. A Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tavaly nyáron hosszabbította meg a debreceni és a nyíregyházi kaszinó koncessziós jogát, de csak 2026. január 31-ig. Elsőként azonban a soproni kaszinó jövőjéről kell majd határozni, ugyanis a CAI Hungary Kft. engedélye január 15-ig érvényes. Stabilan működő kaszinóról van szó, amely Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában van. Ez részben osztrák állami tulajdon.

A legnagyobb profitot természetesen az öt budapesti kaszinó termeli. A szintén a Habony-Garancsi kettőshöz tartozó LVC Diamond Kft. 2024-es számai még nem ismertek. Nehéz lesz überelni a 2023-as számokat, amikor 52 milliárd forintos bevétellel és 12,4 milliárd forint nyereséggel zártak.