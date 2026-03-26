444: a Matolcsy család konténerekben Dubajba szállíttatja a vagyontárgyait

Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át – értesült több, egymástól független forrásból a 444.

A lap azt írja, hogy a szállítást egy logisztikában és szállítmányozásban tapasztalt magyar vállalat intézi. A drága vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti konténereken indították az Emirátusok irányába, de az ingóságok érkeztetésében külföldi partner is részt vesz – állítja a lap. A konténereket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra, és juttatják el a végcélig.

A 444 azt nem tudja, hogy a hurcolkodás véget ért-e már, mindenesetre hetekkel ezelőtt elkezdődött. Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodhat.