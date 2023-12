46 milliárdot költ az állam Szegeden - tényleg jön a BYD?

Lázár János tegnapi, Makónak és Szegednek hatalmas beruházásokat ígérő interjúja után a legfrissebb Magyar Közlönyben a Szegedi Ipari Parkhoz kapcsolódó összesen körülbelül 46 milliárd forintnyi állami támogatásból megvalósuló fejlesztésről hozott határozatot a kormány.

A határozat alapján a kormány egyetért

a) az 5. számú főút 2×2 sávra bővítésével az M43 autópálya és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont körforgalom között, párhuzamos kerékpárúttal, közvilágítással történő megvalósításával,

b) az 502. számú főút 2×2 sávos meghosszabbításával a 4519. jelű útig új nyomvonalon, párhuzamos kerékpárúttal és járdával, közvilágítással, tervezés kiviteli tervvel bezárólag,

c) a 4519. jelű út 2×2 sávos főúttá bővítésével az M43 autópálya és a Rókusi körút között, a 135. sz. vasútvonal (Tram-Train) külön szintű átvezetésével, tervezés kiviteli tervvel bezárólag,

d) a Vértói út – 135. számú vasútvonal (Tram-Train) szintbeni átjáró külön szintű átjáróvá történő fejlesztésével, tervezésével kiviteli tervvel bezárólag

Ezen kívül közüzemi fejlesztések, illetve a villamosenergia-hálózat bővítése is szerepel a határozatban.

A különböző pontokra összesen nagyjából 46 milliárdot fordít a költségvetésből a magyar kormány.

A Financial Times tegnap esti híre szerint ma, azaz pénteken várható a BYD hivatalos bejelentése egy magyarországi, "több milliárd eurós" gyártóüzem létesítéséről. Erről a lehetőségről lapunk elsőként számolt be, ahogy arról is, hogy a beruházás Szegeden valósulhat meg - ez a most közzétett határozat alapján egyre biztosabbnak tűnik.