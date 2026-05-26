4iG: 118 milliárdos rekorderedmény 2025-ben

A nyereséget a társaság arra fordítja, hogy tovább növelje értékét: a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére.

A 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó holdingtársaság 2025-ben kiemelkedő, 118,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Köszönhetően az elmúlt két év szerkezetátalakítási programjának, a távközlési holding üzemi eredménytermelő képessége több, mint duplájára nőtt. A nyereséget a társaság arra fordítja, hogy tovább növelje értékét: a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére. 

Kilőttek a pénzügyi mutatók a 4iG Távközlési Holding Zrt.-nél 2025-ben. Az elmúlt években megvásárolt távközlési portfólió rövid idő alatt stabil, nyereségtermelő üzletággá vált. Ugyanakkor a 2025-ös év volt az első, amelyben a közel két éven át tartó transzformációs program eredményei és az abból származó szinergiák már érdemben megjelentek a konszolidált pénzügyi teljesítményben.

  • A 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025-ben 634,8 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt, 303,3 milliárd forint EBITDA-t, valamint 118,2 milliárd forint adózott eredményt ért el IFRS beszámolója szerint.
  • A társaság 47,8 százalékos EBITDA-marzsot ért el. Az egyszeri és nem pénzjellegű tételektől, valamint a transzformációs program pénzügyi hatásaitól, a vételár-allokációs hatástól és a nem realizált árfolyamnyereségtől megtisztított eredmény 66,1 milliárd forint volt.
  • A nettó árbevétel döntő többsége, 85,6 százaléka Magyarországról, 10,2 százaléka Albániából, 4,2 százaléka Montenegróból származott; a B2G szektorból származó bevétel aránya a teljes távközlési holdingon belül 5 százalék alatt maradt.
  • A 2025-ös eredmények visszaigazolják a 4iG Csoport távközlési stratégiáját és a portfólióépítés sikerességét: a konszolidációt követően a távközlési portfólió stabil és erős profitcentrummá vált. 

Fordulópontot jelentett a 2025-ös pénzügyi év a 4iG Távközlési Holding számára: a távközlési csoport EBITDA-ja – vagyis kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye – 303,3 milliárd forintot tett ki, ami 81,3 milliárd forintos, 36,6 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Az üzemi eredménye – IFRS elszámolásban az EBIT – 139,6 milliárd forintra emelkedett, 80,7 milliárd forintos, 136,9 százalékos növekedéssel az előző évhez viszonyítva. Az EBIT a Távközlési Holding esetében kiemelt mutató, mert a finanszírozási szerkezettől és adóhatásoktól függetlenül jelzi az alaptevékenység eredménytermelő képességét, amely 2025-ben több mint kétszeresére emelkedett az előző évi 58,9 milliárd forinthoz képest. A konszolidált adózott eredmény 118,2 milliárd forint volt, ami több mint ötvenszeres javulást jelent az előző évhez képest.

A 2025-ben elért adózott eredmény a tervek szerint eredménytartalékba kerül azzal a céllal, hogy támogassa a 4iG nemzetközi növekedését a távközlési piacon, erősítse a holdingvállalat saját tőkéjét, összességében növelje a társaság értékét.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. a 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó holdingtársaság, amely Magyarországon, Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában van jelen. Magyarországon a kereskedelmi távközlési szolgáltatásokat nyújtó One Magyarország és a távközlési infrastruktúra-szolgáltató 2Connect, Albániában a vezetékes, mobil-, internet- és televíziós szolgáltatásokat nyújtó One Albania, Montenegróban a mobilszolgáltató One Montenegro, Észak-Macedóniában pedig a zöldmezős beruházásban, 5G technológiára épülő mobilhálózati szolgáltató, a One Macedonia tartozik a portfólióba. A holdingtársaság tulajdonosai a 4iG Nyrt. 62,1 százalékos, valamint a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül a magyar állam 37,9 százalékos részesedéssel.

Magyarország a 4iG Távközlési Holding legnagyobb piaca, a konszolidált nettó árbevétel 85,6 százalékát adta 2025-ben. A hazai átalakítás elsődleges célja az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása volt: a lakossági és vállalati kereskedelmi távközlési szolgáltatásokat nyújtó One Magyarország növelni tudta a fogyasztóknak nyújtott ár-érték arányt és a szolgáltatás minőségét is, míg az infrastruktúra-szolgáltatásokat biztosító 2Connect létrehozása fókuszáltabb működési modellt teremtett. A 2Connect szervezeti leválasztásának további stratégiai jelentősége, hogy lehetőséget ad a távközlési infrastruktúra üzleti értékének jobb hasznosítására.

Ennek egyik folyamatban lévő eleme az e& PPF Telecom Grouppal tervezett részvénycsere-ügylet, amelynek keretében a 4iG Távközlési Holding 49 százalékos stratégiai részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, míg az e& PPF Telecom Group 38 százalékos kisebbségi részesedést a 2Connectben. A tervezett együttműködés a vezetékes és mobilinfrastruktúra hatékonyabb megosztására ad lehetőséget, amely a tranzakciók zárását követő években 1 milliárd eurós pénzügyi előnyt jelenthet. Ez a modell a működési és beruházási költségek optimalizálásán keresztül tovább javíthatja a Távközlési Holding eredményességét, miközben érdemben növelheti a cégértéket.

A nyugat-balkáni piacok a 4iG Távközlési Holding regionális növekedési stratégiájának fontos pillérét jelentik. Albániában a One mobil piaci részesedése 50 százalék fölé emelkedett, optikai hálózata már az összes háztartás több, mint 50 százalékában elérhető, a tisztított árbevétel 3 százalékkal, az EBITDA 16,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az EBITDA-marzs pedig 40,8 százalék volt. Montenegróban a One Crna Gora 3,3 százalékos árbevétel- és 2,6 százalékos EBITDA-növekedést ért el, 40 százalékos EBITDA-marzs mellett. A régióban folytatódik az előfizetéses ügyfélbázis erősödése és a feltöltőkártyás előfizetések arányának csökkenése. A 4iG Csoport a konszolidálás mellett hálózatfejlesztésekkel, szolgáltatásminőségi beruházásokkal és az előfizetéses ügyfélbázis bővítésével támogatja a balkáni portfólió fejlesztését.

A 4iG Távközlési Holding stratégiáját a következő időszakban is a lakossági és vállalati ügyfélkiszolgálás hatékonyságának javítása, a hálózati infrastruktúra üzleti értékének jobb hasznosítása, a regionális növekedési lehetőségek kiaknázása és a hosszú távú eredménytermelő képesség erősítése határozza meg. A társaság célja, hogy a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési érdekeltségeket egységes stratégiai logika mentén, a kereskedelmi és infrastruktúra-funkciók fókuszált működtetésével, valamint a hálózatmegosztási és beruházási szinergiák kihasználásával fejlessze tovább.

A győri kaszinó koncessziós engedélye szeptember közepén lejár, így gyorsan változhat a piaci helyzet. A kormány keddi ülésén tárgyalja a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

Így alakultak az áprilisi munkaerőpiaci számok.

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken.

Túl drága a működtetésük.

Már május végén is Varga Mihály júniusi szavaira kell figyelni

Az elemzők többsége úgy véli, a jegybank most még megvárja a júniusi Inflációs Jelentés adatait, de van olyan szakértő, aki szerint már a keddi kamatdöntő ülésen is lazításról dönthet a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Noha mind az inflációs mutatók, mind a forint árfolyama, mind a magyar hozamok csökkenő szintje bizakodásra ad okot, és az uniós forrásokról szóló tárgyalások is erősítik az optimizmust, a jövő – elsősorban az iráni háború miatt – még meglehetősen kockázatos. Itt a friss Mfor Elemzői Konszenzus.

Akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.

Határozottan cáfolta a Wizz Air a HungaroControl vezérigazgatójának esetleges nyári járattörlésekről szóló mondatait. A légitársaság szerint a HungaroControl működési nehézségei miatt késtek a gépeik az előző nyarak során.

Kevesebb, mint a felére esett vissza a magyarországi italboltok száma 2010 óta, zenés-táncos szórakozóhelyből is alig a fele maradt meg az akkori kínálatnak. Átalakulnak a fogyasztói szokások, és az elöregedés is meghatározó tényező.

Július környékére kiderülhet, tovább mélyül-e a légi közlekedés válsága a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc szerint. Elmondta azt is, hogy a mesterséges intelligencia szerinte kiváltja-e majd a légiforgalmi irányítók munkáját.

Több mint 5 százalékkal csökkent a Brent nyersolaj ára a lehetséges Egyesült Államok és Irán közötti békeegyezmény hírére. A megállapodás egyelőre nem jött létre, de hétfő délutánig minimálisan még tovább csökkent az ár.

