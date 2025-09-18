50 milliárdért eladták a Belügyminisztériumot

Egyelőre ismeretlen vevő szerezte meg azt a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet évtizedek óta a Belügyminisztérium (BM) használ – derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) oldaláról. Licitálni szeptember 15-től 17-ig (vagyis alig három napon át) lehetett, és mindössze egyetlen ajánlat érkezett be, ami elegendőnek is bizonyult a sikeres árveréshez. Így 50,7 milliárd forintért eladta a magyar állam a BM épületét. Más érdeklődő nem volt, így nem lehetett különösebben kérdéses a nyertes kiléte. Az árverésen csak az vehetett részt, aki már korábban letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot.

Szép nagy objektumról van szó: a G7.hu írta meg, hogy az épületegyüttes – amelyre Pollack Mihály házaként szoktak hivatkozni – összesen tíz szinten terül el. A kiírás szerint az alapterülete több mint 41 ezer négyzetméter, amivel az egyik legnagyobb egybefüggő belvárosi épülettömbnek számít Budapesten. A cikk szerint az új tulajdonos nem veheti azonnal birtokba az ingatlant, azt ugyanis részben még mindig használja a BM. A kiírás szerint a minisztérium személyi állományának jelentős része ugyan már kiköltözött, de durván 2400 négyzetméterre néhány hónapig még igényt tartanak. Az MNV az elmúlt időszakban több száz állami ingatlant próbált meg eladni, köztük szép számmal milliárdos értékűeket is. Ez a mostani aukció azonban ezek közül is messze kiemelkedik. Az ingatlanokat év végéig ürítik ki, így a birtokátruházás végső határideje tervezetten 2026. január 15. lesz. Az épületet december 31-ig még a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemelteti.

Ér ennyit a Belügyminisztérium Erzsébet téri épülete

Fotó: Wikimedia/VinceB

Először a Válasz Online írta meg júliusban, hogy a kormány, még a választások előtt, történelmi léptékű, műemlékeket is érintő ingatlaneladásra készül. A cikk szerint az MNV honlapjára feltöltött prospektus szerint meghirdetik eladásra a Belügyminisztérium épületét a Lánchídnál, az Alpár Ignác tervei alapján készült volt pénzügyminisztériumi főhadiszállást a József nádor téren, a Miniszterelnöki Kabinetiroda egykori bázisát a Garibaldi utcában, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma hajlékát az Arany János utcában, az adóhatóság teljes tömbjét (Széchenyi rakpart 5., 6., Akadémia utca 10., 12.), valamint például a Magyar Államkincstár Lechner Ödön által tervezett, Zsolnay cseréppel fedett Hold utcai palotáját.

A BM épületének eladására lehetett legkorábban számítani, a 24.hu még tavaly decemberben írt róla, hogy eladhatják, miután az épületet törölték a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és építményegyüttesek sorából.

Azt már tavasz óta lehete tudni, hogy a Belügyminisztérium a Várba költözik. Pintér Sándor miniszter egy sor utasításban átírta a „1051 Budapest, József Attila u. 2–4.” címet „1014 Budapest, Szentháromság tér 6.”-ra. Tehát a Mátyás templom melletti teljesen újjáépített ház lett a Belügyminisztériumé, amely 1945 előtt a Pénzügyminisztériumé volt, és egy ideig most is arról volt szó, hogy a Pénzügyminisztériumé lesz, de az közben megszűnt, beolvadt a Nemzetgazdasági Minisztériumba. A hvg.hu cikke szerint az épület egyébként a tervezettnél sokkal többe került, eredetileg 55 milliárd forintról volt szó, az uniós eljárás nyertese a West Hungária Bau Kft. és a Garage Kft. konzorciuma lett. Aztán tavaly ősszel a kormány adott még 10 milliárdot, így végül nettó 69,2 milliárd forint lett az összeg.