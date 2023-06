51 százalékot drágult a nyugdíjasok bevásárlása két év alatt

Izgalmas időszakot ölel fel az Mfor.hu Nyugdíjas Árkosár történetének rövidke három hónapja - június a harmadik hónap, hogy elkészítjük új felmérésünket. Az infláció januári tetőzése, a kiskereskedelmi forgalom egyre nagyobb mértékű visszaesése nyomán a kiskereskedelmi áruházláncok ugyanis egyre merészebb lépésekkel reagálnak - vagy írhatnánk úgy is, hogy egyre élesebb a verseny az áruházak között a fogyasztókért. Noha értéket tekintve a kiskereskedelmi forgalommal nem lehet hiba, a volument - vagyis az eladott mennyiségeket illetően - egyre nagyobb a baj annak zuhanása miatt. Márpedig egy áruháznak nemcsak a forintok elmaradása okozhat veszteséget, de az is, ha a berendelt áru a raktárban porosodik, azt a lejárati idő előtt nem tudja eladni. Így ez a helyzet egyre nagyobb versenyre ösztönzi az áruházakat: ez előbb a sajtár-versenyben mutatkozott meg, majd újabbnál újabb és egyre nagyobb mértékű akciókkal szállnak harcba a vevőkért az üzletek.

Mindennek bár már megmutatkozik a látható eredménye legfrissebb Árkosár-felmérésünkben, a mindennapok szintjén szinte semmi gyakorlatban is tapasztalható haszna van a nyugdíjasok számára.

Alig-alig csökkennek az árak. Fotó: Depositphotos

Módszertanunk Laptársunk, a Privátbankár.hu immár 16 éve elvégzett Árkosár felmérésére támaszkodva állítottuk össze a Nyugdíjas Árkosarunkat, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink. A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ebből számoltuk ki a havi mennyiségeket. Ez alapján összeállítottuk a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért. Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, mely lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Néhány hónap alatt megfeleződött a Nyugdíjas Árkosár drágulása

Júniusban a 21 termékből álló kosarat 29 136 forintért lehetett beszerezni, alig kevesebb a májusi bevásárlás értékével - csupán 267 forinttal kell kevesebbet most kifizetni a termékekért.

Ahogy az az alábbi grafikonon is jól látható, a legutóbbi három hónapban gyakorlatilag stagnál a Nyugdíjas Árkosár értéke. Ami bár nem a legjobb hír, de még mindig örömtelibb, mintha az érték növekedéséről kellene beszámolnunk.

Ennél olcsóbban egyébként legutóbb tavaly októberben lehetett hozzájutni a kosárhoz, akkor 27 773 forintot kellett kiadni érte. Előző év azonos időszakához képest pedig 5254 forinttal többet hagynak a kasszánál a nyugdíjasok a bevásárlás során.

Már a fentiekből is leszűrhető, hogy havi szinten - ha minimálisan is, de - csökkenő árindext kaptunk eredményül júniusban, 0,9 százalékkal csökkent a bevásárlás értéke. Éves szinten viszont a Nyugdíjas Árkosár-index a májusi 26,8 százalék után 22 százalékos lett. Hasonló lassulásról árulkodik a Privátbankár Árkosár felmérése is a családi nagybevásárlásról >>>

Mindenképp meg kell azonban jegyezni, hogy az árkosár-index mérséklődésében egyre jobban szerepet játszik a bázishatás, hiszen egy évvel ezelőtt 24 százalékos volt a drágulás üteme.

A friss adat egyben azt is jelenti, hogy a Nyugdíjas Árkosár-index tavaly decemberi 50 százalékos tetőzéséhez képest féléve leforgása alatt több mint a felére zuhant már az áremelkedés üteme.

Tovább szenvednek a nyugdíjasok

Noha elvitathatatlanul pozitív fejlemény, hogy lassul a nyugdíjasok bevásárlásának drágulási üteme, összességében még mindig vajmi kevés az év elején végrehajtott 15 százalékos emelés. Ez láthatóan még az élelmiszerek beszerzését sem tudja változatlan volumenben fedezni. És ehhez még hozzájön a háztartási energia drágulása, a gyógyszerek és az egyéb termékek drágulása is - bár utóbbiak kis súllyal szerepelnek egy nyugdíjas fogyasztói kosarában.

Ám nemcsak az idei év, hanem az elmúlt kettő rendkívül nehéz helyzetbe sodorta a társadalom legidősebbjeit.

Nyugdíjas Árkosár-felmérésünk alapján azt a 21 termékből álló kosarat, amiért most 29 136 forintot kell kiadni, 2021 júniusában még 19 297 forintért lehetett beszerezni. Vagyis a drágulás mértéke 51 százalékos. Ezzel szemben ebben az időszakban a nyugdíjakat 37,4 százalékkal emelték.

Vagyis a felmérésünk alapján a nyugdíjak 9 százalékot veszítettek értékükből - ennyivel kevesebb élelmiszert tudnak megvásárolni a nyugdíjasok az államtól kapott ellátásuktól - úgy, hogy egyébként a kormány a nyugdíjak reálértékének a megőrzését vállalta bő egy év tizede.

Éles verseny folyik a vásárlókért

Az elmúlt hónapokban egyre éleződő árverseny az áruházak között egészen elképesztő differenciákat eredményeztek, melyek a felmérésünkben is megmutatkoznak. Akadnak termékek, melyeket majdnem kétszerannyiért vehetünk meg az egyik áruházban, mint a másikban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megérné a logisztikai kihívást az, hogy mindent ott szerezzenek be a nyugdíjasok, ahol a legolcsóbb. Ebben az esetben ugyanis mindössze 3170 forintot tudnának spórolni.

A legnagyobb árkülönbség egyébként pont az árverseny kirobbantója, a sajt esetében mutatkozik, 94,6 százalékos: míg az Interspar 3890 forintért kínálja kilóját, addig az Auchan mindössze 1999 forintért. Hasonlóan jelentős, 82,6 százalékos különbség alakult ki az alma esetében is: míg az Auchan 328 forintért kínálja kilóját, addig a Tescónál 599 forintos kilós árral találkoztak kollégáink a felmérés során. A harmadik legnagyobb árkülönbség pedig a nem árstopos, 1,5 százalékos zsírtartalmú tejnél alakult ki, 48,8 százalékos. A literes kiszerelésű tejet a Tescónál találtuk a legalacsonyabb áron, 389 forintért, miközben az Interspar ugyanezt a terméket 579 forintért kínálja.

És most nézzük, mely termékek ára nőtt, illetve csökkent a legnagyobb mértékben havi és éves bázison! Havi szinten ezúttal is több termék esetében tapasztalhatunk árcsökkenést, melyek közül három élelmiszer kiemelkedik:

legnagyobb mértékben, 12 százalékkal csökkent a száraztészta ára,

ettől alig marad el a tejföl árváltozása - 11,2 százalékkal került most kevesebbe, mint májusban,

ezt a tojás követi 10,6 százalékos árcsökkenéssel.

Két termék esetében azonban kiugró mértékű drágulás történt előző hónaphoz képest:

az üdítő 25,4,

a krumpli pedig 24,8 százalékkal került most többe a májusi áránál.

Éves viszonylatban azonban már sokkal rosszabb képet mutat az árak változása, hiszen mindössze két terméknél mértünk árcsökkenést:

a párizsiért 20,3 százalékkal olcsóbban lehet ma már hozzájutni, mint 2022 júniusában,

a margarin pedig szerény 0,4 százalékkal kerül kevesebbe.

A dárgulási toplistára ezúttal is számos termék felkerült, a termékek zöme 20 százalékot is meghaladó mértékben drágult, sőt, négy terméknél a 60 százalékot is meghaladja az áremelkedés mértéke:

a joghurtért 67,8 százalékkal kell többet kiadni most, mint egy éve,

a kenyér 62,5 százalékkal lett drágább,

a 1,5 százalékos zsírtartalmú, nem árstopos tej ára 62,3 százalékkal,

a banáné pedig 60,1 százalékkal ment fentebb.

A csirkemell és az étolaj ára azonban nem változott éves szinten, míg májushoz képest az olaj és a sajt ára stagnált a Nyugdíjas Árkosár felmérése szerint.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)