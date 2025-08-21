54 ezer havi átlagfizetés: ennyi hamis pénzt talált az Europol

Közel egymillió darab hamis bankjegyet foglaltak le egy európai együttműködés során – írja az Europol. A nemzetközi akcióban az osztrák, a portugál és a spanyol rendőrség vezetésével 18 ország rendvédelmi szervei működtek együtt. A lefoglalt bankjegyek, érmék között dollár, euró és angol font is volt, az összértéküket 66 millió euróra (mai árfolyamon mintegy 26,1 milliárd forintra) becsülik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a nettó átlagkereset 483 ezer forint: ez alapján több mint 54 ezer hónapig, vagyis 4510 évig kellene dolgozni a legfoglalt hamis pénzek értékéért.

A főként Ázsiában működő, újonnan felfedezett bűnszervezetek postai csomagokban küldték egymás között a hamis készpénzt. 297 ilyen csomagot sikerült kiszűrni, a művelethez az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) adta a technikai infrastruktúrát.

Egy romániai akció során a rendőrség 600 ezer dollár (mintegy 203,9 millió forint) értékű hamis készpénzt foglalt le, ezt kiemelkedőnek tartja az Europol. A hamis bankjegyek többsége hasonló a filmekben használt utánzatokhoz: ugyan egy kis szöveg jelzi, hogy nem valódiak, ezt nem mindenki vette észre.

Hamis milliárdok Nápolyból

Az Európai Központi Bank tavaly 554 ezer hamis euróbankjegyet vont ki a forgalomból. Ezek túlnyomó része húsz- vagy ötveneurós címlet volt, a hamisítványok közel négyötödét ezek a bankjegyek teszik ki. 2021 óta ugyan emelkedik a hamis euróbankjegyek száma, de a 2009-es csúcspontnak a közelébe sem ér: abban az évben 860 ezer bankjegyet vontak ki a forgalomból.

Az Europol legnagyobb fogásai Nápoly környékéhez köthetők. Az olasz, a francia és a belga hatóságok azt feltételezik, hogy egy beneventói nyomdában akár hárommillió hamis euróbankjegyet is nyomtathattak, mielőtt 2020-ban rajtaütöttek a hamisítókon. 44 embert tartóztattak le, a hamis bankjegyek értéke pedig akkori árfolyamon meghaladhatta a 96 milliárd forintot.

2024 januárjában 63 embert tartóztattak le szintén Nápolyban pénzhamisítás miatt. Az Európai Központi Bank részben a szervezett bűnözés miatt döntött úgy, hogy 2018 végétől nem nyomtat 500 eurós bankjegyeket.

Juncker és Soros a kocsmában

A forinthamisítás ma már sokkal ritkább, mint a külföldi valuták törvénytelen nyomtatása. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, tavalyi adatai szerint szeptember végéig 725 hamis forintbankjegyet szűrt ki, ezek döntő többsége tízezres (73,4 százalék), vagy húszezres (20,3 százalék) címlet volt. 948 darab különböző valutahamisítványt is megvizsgáltak, ezek között 808 darab hamis euróbankjegy volt.

2015-ben még egyetlen negyedév alatt több mint 600 hamis forintbankót talált az MNB, de a korábbi állapothoz képest már ez is előrelépés volt. 1999 nyarán a Magyar Nemzeti Bank akkori elnökének, Surányi Györgynek be kellett vonnia az ötezer forintosokat, mert túl sok jó minőségű, hamis bankjegy került forgalomba a kilencvenes évek második felében.

Előfordulhat, hogy Széchenyi István helyett Judith Sargentini köszön vissza az ötezresről.

Fotó: Depositphotos

A nagyüzemi hamisítás azóta megszűnt, de a rendőrség néha rátalál párszáz darab hamis húszezresre, százeurósra, vagy kisebb címletű forintra. A közösségi médiában inkább azok az esetek terjedtek el széles körben, amikor a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által kampánycélra készített játékpénzekkel akartak fizetni. A Jean-Claude Juncker és Soros György arcképével ellátott húsz- és tízezreseket elfogadták egy kiskunhalasi kocsmában, de a Judith Sargentini portréjával díszített ötezrest már kiszúrta egy józsefvárosi eladó. A junckeres húszezrest tavaly bankautomatával is próbálták megetetni.

A magyar pénzhamisítás-történelem legemlékezetesebb esetét egy 17 éves kétpói fiú követte el, aki 54 ezer forintos bankjegyekkel fizetett három birkáért. Később kiderült, hogy Szolnokon is fizettek hasonló bankóval, ott lovakat vettek a sosem létezett címlettel.

A Magyar Nemzeti Bank azt kéri, hogy aki gyanús bankjeggyel találkozik, az küldje el a Készpénzszakértői és fejlesztési főosztályra. A bankjegyhamisítás két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az elzárás lehet akár tizenöt év is, ha különösen nagy értékű pénzre (50 millió forint felett), vagy bűnszövetségben követik el.