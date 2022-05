60 milliárddal gazdagodott Mészáros Lőrinc

A közelmúltban elnyert autópálya koncesszió nélkül is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. A májusban kihirdetett és 35 évre szóló autópálya üzemeltetési megállapodás bizonyára megdobja majd a felcsúti üzletember vagyonát, amely a tavalyi év “zárszámadását” követően is 480 milliárd forint - hatvan milliárddal több mint egy évvel ezelőtt.

Mészáros Lőrinc vagyona jelentősen nőtt, és várhatóan tovább fog duzzadni. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka Mészáros Lőrinc vagyona jelentősen nőtt, és várhatóan tovább fog duzzadni. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A második helyre Csányi Sándort rangsorolták. A 100 Leggazdagabb magyar című kiadvány szerkesztői szerint az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a bankpapírok árfolyamesése miatt nem tudta növelni a vagyonát, amelyet 420 milliárd forintra becsülnek.

Idén először léphetett fel a képzeletbeli dobogóra Felcsuti Zsolt. A világszerte ismert géptartozék gyártó MPF Holding többségi tulajdonosa Gattyán Györgyöt szorította egy hellyel hátrébb: Felcsuti vagyonát 345 milliárdra, Gattyánét pedig 320 milliárdra becsülték a kiadvány szerkesztői.

Pandémia után, csökkenés előtt?

A Szakonyi Péter felelős szerkesztő és csapata által összeállított - és az idén 21. alkalommal megjelent - kiadvány becslései és számításai szerint az ország első száz emberének összvagyona a válság és a pandémia ellenére sem csökkent , - 2021-ben elérte a 6223, 5 milliárdot.

Kapcsolódó cikk Így segítenek a leggazdagabb magyarok az ukrán menekülteken Arról kérdeztünk a 100 leggazdagabb magyar közül párat, hogyan segítik az ukrán menekülteket.

A növekedés egy év alatt megközelítette a 637 milliárd forintot. Ez érdekes módon szinte “fillérre” annyi, amennyi összvagyona az első száznak 2002-ben volt. A 100 Leggazdagabb magyar első kiadásában közölt becslés szerint ugyanis összesített vagyonuk akkor 632,4 milliárd forintra rúgott. Két évtizeddel ezelőtt a “bekerülési küszöb” mindössze 2,3 milliárd forint, azaz akkori árfolyamon 10 millió euró volt, az idei első százba viszont már legkevesebb 12,7 milliárd forinttal lehetett bekerülni.

A listán helyezett üzletemberek jelentős része továbbra is az ingatlanfejlesztésben találta meg “számítását”, ám egyre többen fektettek be már tavaly is az energetikába, ezen belül is a szolár technikába. A naperőművek értékét és jelentőségét az idén kirobbant energiakrízis még jobban emeli. Olyan üzletemberek is felfigyeltek erre a lehetőségre - többek közt Albrecht Ottó, Ináncsy Miklós - akik korábban soha nem invesztáltak az energetikába.

Új szereplők a listán

Idén mindössze négy új szereplő jelent meg a listán. A hazai létesítmény fenntartási piac nagyágyújának tartott, Kis-Szölgyémi Ferenc, a naperőmű üzletben évek óta élenjáró Lugos Roland, a sikeres építőanyagcég, a Masterplast társtulajdonosa Ács Balázs és a legdinamikusabb ingatlanpiaci szereplőnek számító Indotek résztulajdonosa Hermann Kamilla. Ez utóbbi megjelenésével duplájára nőtt az listán jegyzett hölgyek száma. (Tavaly ugyanis csak Schmidt Mária, az ingatlanfejlesztésben tevékenykedő családi tulajdonban levő cég résztulajdonosa képviselte a gyengébb nemet.)

Kapcsolódó cikk 2 milliárdos osztalékot kap Schmidt Mária, Ungár Péter is 500 millióval gazdagodik A BIF közgyűlése jóváhagyta az igazgatóság által javasolt osztalék mértékét. Ez Schmidt Mária és Ungár Péter számára is óriási pénzt hoz a konyhára.

Orbán Viktor az élen

Idén tizenegyedik alkalommal közöl a kiadvány Befolyás barométert, vagyis egy olyan listát, amely az ország legbefolyásosabb szereplőit sorjázza. Az élen a negyedik alkalommal kétharmados többséggel megnyert választás miatt - is - nincs jelentős változás - a miniszterelnök primátusa évek óta megkérdőjelezhetetlen. Őt az elmúlt években is kiemelkedő helyen szereplő gazdasági szereplők és kormánypárti politikusok követik. Sorrendben a negyedik legbefolyásosabb Rogán Antal, akit Szijjártó Péter és Matolcsy György követ. Pintér Sándor belügyminiszternek pedig a 7. hely jutott. Előre ugrott - a lapzártát követően miniszternek jelölt - Lázár János, aki a 22. helyen szerepel. A legbefolyásosabb ellenzéki politikusnak az értékelést végző elemzők Karácsony Gergelyt tartották, aki a 30. helyre tudott felkapaszkodni. Gyurcsány Ferenc a 35. felesége Dobrev Klára pedig a 43. helyen áll. Érdekes, hogy nem jutott be az első 50 legbefolyásosabb közszereplő közé Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje.