2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Állami támogatás Megújuló energia napelem

60 milliárdot már szétosztogatott a kormány, de 26 milliárd még hátravan

mfor.hu

Napelemekre is akadt forrás.

A modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az elutalt összegek meghaladták a 60 milliárd forintot. Több mint 21 ezer család összesen mintegy 86 milliárd, egyenként több mint 4 millió forintos támogatással csökkentheti áramszámláit saját eszközzel zöldenergiát termelve és tárolva – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A minisztérium felidézte, hogy a tavaly januárban indult, egy teljes éves át elérhető program a napelemes rendszer és energiatároló beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát vállalta át a nyertes háztartásoktól. A népszerű pályázat összesen tehát 130 milliárd forint értékben teszi lehetővé korszerű és energiahatékony beruházások megvalósítását.

A Napenergia Plusz Program hozzájárult ahhoz, hogy idén tavasszal túlnőtte a 300 ezret a Magyarországon működő háztartási naperőművek száma. A már befejezett fejlesztésekben 88 megawatt teljesítményű napelemet telepítettek a családok 141 megawattóra kapacitású tárolókkal, összegezte a bejegyzés.

Magyarországon 2025 őszére 9 gigawattnál több megújuló áramtermelőt kapcsoltak rendszerbe. A zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához meg kell erősíteni a tárolói képességeket, ez lesz a következő évtized legfontosabb kihívása az energetikában – emelte ki a minisztérium. A kormány eddig összesen 180 milliárd forinttal segítette a családok és vállalkozások fejlesztéseit. Hamarosan érkezik a folytatás: a Jedlik Ányos Energetikai Program januárban élesedő felhívása 50 milliárd forintot kínál ipari energiatárolók létesítéséhez – jelezte bejegyzésében az EM.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nevethet Orbán Viktor Ursula von der Leyen kudarcán – de még hosszú két hét vár rá

Nevethet Orbán Viktor Ursula von der Leyen kudarcán – de még hosszú két hét vár rá

Nem sikerült keresztülverni a brüsszeli tervet, de még nincs vége a játszmának.

Kiábrándító növekedést és reformokat vár Magyarországtól az OECD

Kiábrándító növekedést és reformokat vár Magyarországtól az OECD

Mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedésre számít idén Magyarországtól a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az OECD szerint jövőre sem érhetjük el a 2 százalékos ütemet, és az orosz-ukrán háború befejezésétől sem várhatunk csodát. Globálisan is egy alacsonyabb növekedési pályára van kilátás, de az euróövezet meglepően jól tartja magát.

Októberben végre egy kicsit többet tudtak vásárolni a magyarok

Októberben végre egy kicsit többet tudtak vásárolni a magyarok

Az előző hónaphoz képest fél százalékkal, tavaly októberhez képest 3,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.

Nagy Márton aláírta, hány külföldi érkezhet magyar munkahelyekre

Nagy Márton aláírta, hány külföldi érkezhet magyar munkahelyekre

Ez kell a gazdaság működéséhez.

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése a béremelésekről

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése a béremelésekről

Januártól jön a változás.

Balog Ádám

Balog Ádám: a kormánynak is újszerű volt, hogy egy aktivistább kamarát szeretnénk – Klasszis Podcast

Idén májusban új szintre emelkedett a kormány, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködése. A két fél stratégiai megállapodást kötött egymással, aminek egyik legfontosabb eleme a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképesebbé tétele. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) általános alelnöke, az MKIK alelnöke volt a vendégünk. Balog Ádámmal az új gazdaságirányítási modellről és a hazai kkv-szektor kihívásairól beszélgettünk.

Folytatódott a forint erősödése a dollárral szemben

Folytatódott a forint erősödése a dollárral szemben

A dollárral szemben erősödött, a svájci frankkal szemben gyengült a forint szerdán. Az euróval szemben minimális erősödés volt, de a 380-as szintet nem törte át az árfolyam.

A nyugdíjas parlament elnöke szerint gyalázatosan kevés pénzt költ a kormány nyugdíjakra

A nyugdíjas parlament elnöke szerint gyalázatosan kevés pénzt költ a kormány nyugdíjakra

400 ezer nyugdíjas él elkeserítően kevés pénzből, erről is beszélt a nyugdíjas parlament elnöke szerdán. Az ellátást már kedden megkapták, de legközelebb január 12-én érkezik nyugdíj, ez pedig azt jelentheti, hogy sokan dideregni fognak a hideg kályha mellett a hónap végén.

Szijjártó Péter Szlovákiával kézenfogva perelné be az EU-t

Szijjártó Péter Szlovákiával kézenfogva perelné be az EU-t

Már megkezdték a szükséges jogi munkát, meg fogják támadni az orosz energiaimportot ellehetetlenítő RePowerEU-rendeletet – erről beszélt a külügyminiszter. 

Milliárdosok egymás között: Csányi Sándor fiai ingatlanbizniszbe fogtak

Milliárdosok egymás között: Csányi Sándor fiai ingatlanbizniszbe fogtak

A Honvéd tulajdonosával üzleteltek az MLSZ elnökének fiai.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168