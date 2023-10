676 millióért bontotta le, amit 10 milliárdból épített az Orbán-kormány

Még 2019 márciusában összesen közel 21 milliárd forintot különített el a kormány a 2020/2021 telére tervezett - majd a Covid miatt egy évvel elhalasztott - Dubaji Expon való magyar részvételre. A hathónapos eseményen való jelenlét a magyar kormány szerint különösen fontos, hiszen ez turisztikai, gazdasági és diplomáciai szempontból is rendkívüli lehetőség - ennek fényében nem is meglepő a jelentős összegű büdzsé, amit a szervezésre biztosított a magyar állam.

Mint arról lapunk is beszámolt, ezt a pénzt nemcsak a szervezésre létrehozott külön cég, az Expo 2020 Nonprofit Kft. költötte el, de a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal is ezt a forrást használta.

A legnagyobb tétel maga a Makovecz-stílusban készült, faszerkezetes magyar pavilon építése volt, amit Aqua Roots of Hungary névre kereszteltek. Igen ám, viszont az épületre a világkiállítás befejezése után már nincs szükség, így hát azzal valamit kezdeni kell. Logikusan lebontani. Bár az épület kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzésnek része volt a bontás is, az csak az Expo 2020 Kft. tavalyi évi beszámolójából derül ki, hogy pontosan mennyit is költöttek erre.

A dokumentum alapján az egyébként ezüstérmet nyert pavilon bontása kicsivel több mint 676 millió forintba került a magyar adófizetőknek. Vagyis amit lényegében pr-jelleggel majd' 10 milliárd forintból felépítettek, 676 millióba került eltüntetni.

A részleteket ismertető kiegészítő mellékletből még az is tudható, hogy

turizmus szakmai tanácsadásra az expóval érintett két évben (2021,2022) összesen 943,3 millió forintot költöttek el,

üzemeltetési szolgáltatásra 1,5 milliárdot,

a külföldi rendezvény költségeként pedig 657 milliót.

Ma már hűlt helye a pavilonnak. Fotó: Hungaryexpo2020

Mindezeket az egyébként igen jelentős kiadásokat nem fedezték a bevételek: 2021-ben összesen 106,76 millió, 2022-ben pedig 330 millió forint folyt be a cég kasszájába. Ez még a bontásra sem lett volna elegendő. Ám ez nem is probléma, hiszen állami pénz jelentette a forrást a cég gazdálkodásához, ami meglátszik a beszámolóban is. Egyéb bevételként 2021-ben 17,3 milliárdot, 2022-ben pedig 2,7 milliárd forintot könyveltek el.

Viszont még ez is kevés volt. 2022-ben ugyanis az Expo 2020 Kft. az előző évi 57 ezer forintos nyeresége után 91,7 millió forintos veszteséggel zárt. Anyagi haszonnal tehát semmiképp nem járt a részvételünk meg az egész világkiállításos projekt. Igaz, a fő cél talán nem is ez ebben az esetben.

Ám nemcsak a pavilonnak van ma már hűlt helye Dubajban, hamarosan már a cégregiszterben sem lesz nyoma az Expo 2020 Kft.-nek.

Bő másfél évvel a világkiállítás után elérkezett az idő, hogy a tulajdonos, vagyis a magyar állam végelszámolással megszüntesse a céget. Erről idén július 28-án született meg a döntés a társaság cégkivonata szerint, amit augusztus elsején be is jegyzett a cégbíróság.

Ennek megfelelően július 31-i zárással már el is készült a cég idei beszámolója, ami szerint

5 millió forintért eladták a látványtervek felhasználási jogait és emellé kaptak még 22,6 millió forint támogatást az államtól.

Ebből fedezték például a megmaradt egy fő foglalkoztatási költségeit és mások mellett még közel 10 millió forintot költöttek el szakértői és tanácsadói díjakra. Hogy másfél évvel a világkiállítás vége után milyen témával összefüggésben kellett tanácsadóra, szakértőre költeni, az már nem derül ki a dokumentumokból.

