70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

2,2 tonnányi, magyar irányítású bűnbandához köthető kokainszállítmányt foglaltak le a dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok – írja az MTI. A kábítószer értéke 70 milliárd forint.

A műveletben a magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok is részt vettek. Egy Magyarországon létrehozott műveleti központ irányításával 580 rendőr bevonásával 45 helyszínen csaptak le, köztük 13 helyen Magyarországon – mondta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda főosztályvezetője, Csupor Máté. A magyar és a szlovák nyomozók összesen 370 ezer eurót találtak, illetve Szlovákiában rábukkantak egy illegális cigarettagyárra is, ahol 3,5 millió szál cigarettát és 14 tonna dohányt foglaltak le.

A banda vezetője M. Ferenc volt, aki Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük 60 ezer ecstasy tablettát, 280 kilogramm marihuánát és 40 kilogramm kokaint. Ezek mellett egy erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert egy korábbi üzlettársának a rokonát székhez kötötte és fegyverrel fenyegette.

M. Ferencet Németországban fogtak el, és várja a kiadatását. A magyar férfi cégein keresztül banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába. A Közép- és Dél-Amerikából induló szállítmányokat F. Gyula szervezte, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel. F. Gyulát már korábban őrizetbe vették, őt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsítja.

Szlovákiában tíz, Magyarországon pedig két, a bűnszervezethez köthető személyt fogtak el.