70 milliárdnál is többet kértek már az államtól otthonfelújításra

Meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő programra beérkezett támogatási igények összértéke – írja az Energiaügyi Minisztérium keddi Facebook-bejegyzése az Energetikai Otthonfelújítási Program állásáról.

Az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább 30 százalékkal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket.

Kapcsolódó cikk Hozzányúl a kormány az energetikai otthonfelújítási programhoz is Több pénz, hosszabb futamidő állhat házhoz.

A részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágniuk a fejlesztésekbe. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. A kamatmentes hitelrész futamideje meghosszabbodott, így az alacsonyabb havi törlesztés akár az energiaszámlákban is megtérülhet. Önerőből a maximális támogatás mellett is elegendő mintegy félmillió forint, a minimális állami hozzájárulásnál a beszálló szint mindössze 131 ezer forint. Biztosítékkal, jelzáloggal nem kell bajlódni, ahogy kezelési költséget sem kell fizetni.

A programban biztosított teljes forrásmennyiség kilenctizedét vidéki házak korszerűsítésére szánják, de a lehetőség budapesti ingatlanokra is elérhető. Jól haladnak a kifizetések is: eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. A támogatási kérelmeket jövő március végéiig lehet benyújtani a lakossági MFB Pont Plusz fiókokban – olvasható a bejegyzésben.