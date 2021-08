750 ezer magyarnak nincs pénze nyaralásra

Megint korlátozások jönnek: ezt az országot már csapkodja a negyedik hullám

Izraelben annyira megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, hogy a kormány ismét korlátozásokat vezet be. Ez már csak azért is érdekes, mert a zsidó állam a világ egyik legjobban átoltott országa. A problémát járványügyi szempontból főleg az okozza, hogy sokan még mindig elutasítják az oltást. Jó hír viszont, hogy az új áldozatok száma továbbra is alacsony.