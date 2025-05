7700 milliárdot szán az Orbán-kormány a nyugdíjasokra jövőre, a rendvédelmi dolgozók féléves bónuszt kapnak

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Kapcsolódó cikk Itt van Orbán Viktor újabb csodafegyvere: a nyugdíjasok élelmiszerutalványt is kapnak? Szerdán fontos döntéseket hozhatnak.

Az Equilor hírlevelében gyorselemzést közölnek a parlamentnek benyújott, 2026-os költségvetési törvényjavaslatról. E szerint 4800 milliárd forintot irányoztak elő családpolitikai célokra, ami a rezsicsökkentéssel együtt ez 5600 milliárdra emelkedik. A nyugdíjkiadások meghaladják a 7700 milliárd forintot, ebben szerepel prémium és nyugdíjas bónusz is. A közszféra béreit is emelik: a köztisztviselőké 13 százalékkal, az önkormányzati dolgozóké 15 százalékkal, és folytatódik a pedagógusbérek emelése is.A rendvédelmi dolgozók fél éves bónuszt kapnak (450 milliárd Ft értékben).

Nagy Márton szerint nem lesz szükség a biztosítók megrendszabályozására, jókora béremelések is jönnek a választási évben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!