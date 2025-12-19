4p
Makró Fidesz Szerencsejáték Zrt.

8 milliót kapott a Szerencsejáték Zrt.-től a parlamenti imacsoport

Vég Márton
Vég Márton

Korábban leginkább utazgatásra költötték a pénzüket.

Egészen változatos helyekről szerzi be a támogatásait a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítványa. Az állami Szerencsejáték Zrt. közzétette, hogy leánycégén, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-n keresztül kiknek adott támogatást szeptemberben. A listán pedig 8 millió forinttal szerepel a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítvány (MPI Alapítvány) is, a támogatási szerződést szeptember 23-án írták alá.

Az MPI Alapítvány célja, a Magyar Parlamenti Imacsoport támogatása hazai és nemzetközi tevékenysége vonatkozásában. Az MPI Alapítvány célja annak elősegítése, hogy minél több Imacsoport jöjjön létre a Magyar Parlementi Imacsoporthoz kötődően. Az MPI Alapítvány célja az ökumené erősítése hazai és nemzetközi szinten. Az MPI Alapítvány célja a teremtett világban az evangéliumi igazság melletti kiállás erősítése.

– olvasható az imacsoport hitvallásában. 

Kövér László házelnök 2022-ben jelentette be, hogy fideszes és KDNP-s képviselők egy része arról tájékoztatta őt, megalakult a parlamenti imacsoport. A házelnök elmondta, hogy a határozati házszabály értelmében a képviselők a tevékenységükkel összefüggő célra más csoportokat hozhatnak létre, amelyek nem minősülnek képviselőcsoportnak. A parlamenti imacsoport alapítója és vezetője Vejkey Imre KDNP-s képviselő, az MPI Alapítvány emeritus kuratóriumi elnöke pedig Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György a 175. parlamenti imareggelin
Bakondi György a 175. parlamenti imareggelin
Fotó: parlamentiimacsoport.hu

Az imacsoport azzal került be a hírekbe a napokban, hogy a Fidesz digitális honfoglalásának részeként megalakult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör. Ennek Vejkey és Bakondi mellett tagja például Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. Tehát az állami Szerencsejáték Zrt. egy olyan alapítványt támogat közpénzből, amelynek tagjai részt vesznek a Fidesz-KDNP kampányában. A Parlamenti Imacsoport DPK ugyanis elnevezésében másolja a már 2022 óta létező Parlamenti Imacsoportot.

Ez a 8 millió forintos támogatás azonban nem egyedi eset. A Telex írta meg 2024-ben, hogy Kövér László házelnök a saját keretéből 2022-ben és 2023-ban is 1-1 millió forintot adott az MPI Alapítványnak. Arról pedig a K-Monitor számolt be 2023-ban, hogy pályázat nélkül egyedi támogatásokat osztott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda: 15 milliót kapott a alapítvány. Utólag az is kiderült, hogy mire költötték a pénzt. A KDNP-s Vejkey Imre a HetiTV adásában tájékoztatott a támogatás felhasználásáról. Kiderült, amellett, hogy az országgyűlési munka úgynevezett „A” hetein imareggeliket szerveznek a parlamentben, a tavaszi ülésszak ideje alatt a csoport járt

  • Finnországban,
  • Jeruzsálemben,
  • Washingtonban,
  • Bécsben
  • és Berlinben is.

Vejkey arra a riporteri megjegyzésre, miszerint a 15 millió forint nem is elegendő ennyi útra, azt válaszolta, hogy „igen, de még vissza is fizettünk.”

Nem új dolog, hogy az állami Szerencsejáték Zrt. bőkezűen osztogatja a különböző támogatásokat. Azt a 24.hu írta meg idén februárban, hogy 22,4 milliárd forint támogatást osztott ki a Szerencsejáték Zrt. 2015 és 2024 között. A legtöbbet a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kapta, amely az elmúlt években összesen 3 milliárd forinthoz jutott. A Békemenetet szervező Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak 289,5 milliós, a XXI. Század Intézet igazgatójához, Békés Mártonhoz kötődő Kommentár Alapítványnak pedig 216 milliós támogatást adtak. Ez az alapítvány szervezi a Tranzit Fesztivált. A Szerencsejáték Zrt. által kiosztott összeg 63 százaléka szponzoráció, 37 százaléka adomány volt, jelenlegi vezérigazgatója Guller Zoltán, de igazgatósági tag Polt Péter felesége is.

