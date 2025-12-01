2p
Makró Élelmiszeripar, agrárium Kiskereskedelem Nemzetgazdasági Minisztérium

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

mfor.hu

Hétfőtől újra megnyílik egy lehetőség.

A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma Magyarországon, amely a belföldi turizmus motorjaként kiemelten támogatja a magyar családok gondtalan pihenését. A kormány a családok anyagi mozgásterének további bővítése és a rendelkezésre álló összegek hasznosítása érdekében a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött. Így a kártyabirtokosok 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket hideg élelmiszer vásárlására is fordíthatják – hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye. Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.

A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma Magyarországon, amely a belföldi turizmus motorjaként kiemelten támogatja a magyar családok gondtalan pihenését. A kormány átmeneti jelleggel már korábban is lehetőséget biztosított arra, hogy a kártyabirtokosok döntésük szerint hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhassák a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket. Az intézkedés döntési lehetőséget ad a családok kezébe, megkönnyítve mindennapi kiadásaikat, jelentős segítséget nyújtva számukra a karácsonyi készülődés során.

A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát. Továbbra sem vásárolhatók SZÉP-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása.

A kormány a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében tovább bővítette a családok döntési lehetőségeit, így a kártyabirtokosoknak 2025 végéig még lehetőségük van a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználására is – olvashatjuk a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Gáláns lépés a Garantiqától.

Ha ez így megy tovább, a kutak fognak fizetni, hogy tankoljunk

Ha ez így megy tovább, a kutak fognak fizetni, hogy tankoljunk

Megint csökkenhetnek az árak keddtől.

Petschnig Mária Zita: Magyar Péter soha nem kért tanácsot tőlem

A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa a november 26-ai élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 88. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Jó hírt kapott, aki az Aldiban, a Lidlben vagy a Pennyben vásárol

Jó hírt kapott, aki az Aldiban, a Lidlben vagy a Pennyben vásárol

Olcsóbb lett a bevásárlás.

Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

A november mondjuk általában erős hónapnak számít.

Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Nagyot esett az exportunk.

Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

80 ezer új belépő.

Jön az olcsóbb olaj jövőre?

Jön az olcsóbb olaj jövőre?

Döntött az OPEC+.

Megint az igazság pillanatai jönnek a magyar kormány számára

Megint az igazság pillanatai jönnek a magyar kormány számára

Fontos adatokat közölnek hétfőtől.

Valamiért nagyon sumákol a magyar kormány az amerikai szankciós mentesség ügyében

Valamiért nagyon sumákol a magyar kormány az amerikai szankciós mentesség ügyében

Alapvető kérdésekre nincs válasz – vajon miért? Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, hogyan és meddig áll fenn az Orbán Viktor által állítólag kialkudott mentesség.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168