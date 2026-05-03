A 13 milliárd dolláros világbajnokság – a FIFA mennybe megy?

Kevesebb mint másfél hónap múlva kezdődik a labdarúgó-világbajnokság (vb), amelyet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino a tavaly decemberi sorsoláson „az emberiség valaha látott legnagyobb eseményének” nevezett, és minden bizonnyal a sporttörténelem legjövedelmezőbb versenye lesz.

A FIFA legfrissebb pénzügyi jelentése szerint a világbajnokság 13 milliárd dolláros (jelenlegi árfolyamon több mint 4 ezer milliárd forintos) bevételt fog elérni a nyári tornával záruló négyéves ciklusban, amelyből közel 9 milliárd dollár idén cseng a kasszában. (A Föld sporttörténetének legnagyobb show-jának legutóbbi felvonása, a 2024-es párizsi olimpia 4,48 milliárd eurót – 1600 milliárd forintot – termelt).

A világbajnokság pénzügyi jelentőségéről júniusban a FIFA a vancouveri éves kongresszusán további részleteket árul el majd, amikor is ismerteti a 2027 és 2030 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezetét is. Ma már nehéz elhinni, hogy pénzügyi szempontból egy olimpia lemaradt a futball-vb mögött: a 2010-es dél-afrikai 4,19 milliárd dolláros bevételt hozott a 2012-es londoni ötkarikás játékok 3,23 milliárd dollárjával szemben. Most pedig úgy tűnik, hogy a FIFA döntése, miszerint az Egyesült Államokba viszi a világbajnokságot, a bevételeket egy másik sztratoszférába repítette – mutat rá a The Guardian.

A 2018-as oroszországi világbajnokságnál a négy évvel későbbi katari torna 18 százalékkal hozott több bevételt (7,5 milliárd dollárt), ám ahhoz képest az idei a nyár végéig 73 százalékkal többet az előrejelzések alapján. A FIFA egyébként a márciusban közzétett legutóbbi pénzügyi jelentésében 14 milliárd dollárra növelte a következő négy évre vonatkozó költségvetését.

Minden idők legnagyobb pénzügyi bevételét hozhatja az idei futball-világbajnokság

Ahogy Ricardo Fort szponzorációs tanácsadó – aki a Visa és a Coca Cola nevében tárgyalt kereskedelmi megállapodásokról a FIFA-val– fogalmazott: „Ha figyelmen kívül hagyjuk a zajt és a politikát, akkor a FIFA kereskedelmi csapata által végzett munka nagyon lenyűgöző.”

A pénzcsinálók

A globális televíziós jogok eladása a FIFA legnagyobb bevételt hozó ága. A jelek szerint a közvetítési szerződésekből származó forgalom magasabb lesz a négy évvel korábbi katari 3,4 milliárd és az oroszországi 3,1 milliárd dollárnál.

A FIFA vitatott döntése, miszerint a világbajnokságon résztvevő csapatok számát 32-ről 48-ra bővítették, egyértelműen jelentős szerepet játszik ebben a nagyívű növekedésben. Hiszen 64 helyett 104 mérkőzés lesz, amit sokkal több tartalommal tudnak eladni a műsorszolgáltatóknak, miközben a kezdési időpontok is vonzóbbak az észak-amerikai és európai legjövedelmezőbb piacok számára, mint négy évvel ezelőtt.

A torna méretén és helyszínén túl a FIFA néhány jelentős újítást is bevezetett. És szerzett extrabevételt azzal, hogy ebben a ciklusban először értékesítette önálló termékként a női világbajnokság televíziós jogait, valamint bevonja a közösségi médiát a mérkőzések első 10 percének élő közvetítési jogainak eladásával a TikTokon és a YouTube-on, ami remélhetőleg a fiatalabb rajongók érdeklődését is felkelti a közvetítések iránt.

A FIFA közvetítési szerződéseinek második legnagyobb bevétele a jegyeladás és a vendéglátás, körülbelül 3 milliárd dollárral, ami a négy évvel ezelőtti, katari meccsnapokból származó 950 millió dollárnál is nagyobb katalizátor. Merthogy pusztán a mérkőzések száma és a hatalmas észak-amerikai piac által felhajtott kereslet miatt vált lehetővé a FIFA számára, hogy tovább feszítse a jegyárak határait. Bár dinamikus árazási rendszere nehézkessé teszi az átlagárak kiszámítását, a Football Supporters Europe kampánycsoport a múlt hónapban az Európai Bizottságnak küldött hivatalos panaszában azt állította, hogy egy fogyatékkal élő szurkoló számára, aki az első mérkőzéstől a döntőig szeretné megnézni csapata mérkőzéseit, a minimális jegyárak 6900 dollárba kerülnek, ami ötször annyi, mint Katarban.

Ami a New Jersey-i MetLife Stadion – amelyet a világbajnokság miatt neveztek át New York New Jersey stadionra – július 19-i döntőjét illeti, az árak 4185 dollárnál kezdődnek, ami hétszerese a négy évvel ezelőtti döntő legolcsóbb jegyéhez képest, és a 2024-es németországi Európa-bajnokság döntőjének legolcsóbb jegyének több mint negyvenszerese. A döntőre a legdrágább jegy 10 990 dollárba kerül, ami közel hétszerese a 2022-es katari döntő legmagasabb árú jegyének.

A 2018-as torna megrendezésére irányuló – végül elbukott – pályázatában az USA, Kanada és Mexikó a döntőre még átlagosan 1408 dolláros jegyárat becsült.

A széles körű panaszok ellenére úgy tűnik, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot. Infantino a múlt hónapban a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a FIFA több mint 500 millió regisztrációt kapott a rendelkezésre álló hétmillió férőhelyre, bár még mindig sok eladó. Tizenhat város ad otthont a mérkőzéseknek – 11 az Egyesült Államokban, három Mexikóban és kettő Kanadában.

„Az elmúlt négy hétben több ezer évnyi világbajnokságra vonatkozó jegyigénylést kaptunk, amelyek több mint 200 országból érkeztek, mivel mindenki valami különlegesnek szeretne a részese lenni. Az árak fixek, de az Egyesült Államokban van egy úgynevezett dinamikus árazás, ami azt jelenti, hogy emelkedhetnek és csökkenhetnek is. Ez a piacunk része, de ez nem probléma, mivel óriási a kereslet” – mondta Infantino.

A FIFA a kereskedelmi partnerekből és a szponzorokból is profitál, ami rekordösszegű, 2,7 milliárd dolláros bevételt, valamint további 670 millió dollárt fog hozni a licencszerződésekből.

„Világszerte példátlan az érdeklődés a márkák részéről. Ez már most is a FIFA történetének legsikeresebb kereskedelmi programja, és még mindig lendületben vagyunk” – mondta Romy Gai, a FIFA üzleti igazgatója márciusban.

A FIFA 16 globális partnerségi megállapodást írt alá olyan cégekkel, mint az Adidas, az Aramco és a Coca Cola, valamint számtalan regionális és helyi szponzorációt kötött.

„A múltban fix díj volt bizonyos jogokért, de ennél a világbajnokságnál jóval nagyobb rugalmasság tapasztalható. A vállalatok kizárólagos kereskedelmi jogokat kapnak, valamint lehetőséget, hogy felár ellenében extrákhoz is hozzájussanak. Például világbajnoki élményeket adhatnak hozzá a vendégek és az ügyfelek számára, vagy több régióra kiterjedő megállapodásokat köthetnek” – mondja Fort.

Hová megy a pénz?

A FIFA nonprofit szervezetként azt állítja, hogy a 13 milliárd dolláros bevételéből legalább 11,67 milliárd dollárt fektet be újra a „globális futballfejlesztés fellendítésébe”, ami 20 százalékos növekedést jelent a jelenlegi ciklushoz képest, bár a pénz elosztása vitatott.

Körülbelül 2,7 milliárd dollárt különítettek el közvetlen finanszírozásként a FIFA 211 tagszövetségének és a hat kontinentális konföderációnak, ami a kritikusok szerint rendkívül hatékony eszköz a jelenlegi rendszer fennmaradásának biztosítására. A FIFA legnagyobb kiadása a tornák lebonyolításának költsége. Az elmúlt négy évben az összes versenyre szánt költségvetésük 7,6 milliárd dollár volt, amelyből a 2026-os világbajnokság messze a legköltségesebb, 3,8 milliárd dollárt kóstál, ez az összeg magában foglalja az összes működési költséget és a nyereményalapot is.

Infantino egyébként várhatóan jövőre a harmadik ciklusára is kihívó nélkül indulhat a FIFA elnöki posztjáért, miután a FIFA alapszabályának módosításai lehetővé tették a számára. A svájci-olasz ügyvédet először 2016-ban választották meg Sepp Blatter utódjává, de valószínűleg 15 évig marad posztján, mindössze két évvel rövidebb ideig, mint az elődje.