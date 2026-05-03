7p
Makró Egyesült Államok Kanada Mexikó Nemzetközi futball Sport Sportbiznisz FIFA

A 13 milliárd dolláros világbajnokság – a FIFA mennybe megy?

Kormos Olga
Kormos Olga

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornából származó bevételek a sporttörténet legjövedelmezőbb versenyét ígérik – a szakszövetségnek.

Kevesebb mint másfél hónap múlva kezdődik a labdarúgó-világbajnokság (vb), amelyet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino a tavaly decemberi sorsoláson „az emberiség valaha látott legnagyobb eseményének” nevezett, és minden bizonnyal a sporttörténelem legjövedelmezőbb versenye lesz.

A FIFA legfrissebb pénzügyi jelentése szerint a világbajnokság 13 milliárd dolláros (jelenlegi árfolyamon több mint 4 ezer milliárd forintos) bevételt fog elérni a nyári tornával záruló négyéves ciklusban, amelyből közel 9 milliárd dollár idén cseng a kasszában. (A Föld sporttörténetének legnagyobb show-jának legutóbbi felvonása, a 2024-es párizsi olimpia 4,48 milliárd eurót – 1600 milliárd forintot – termelt).

A világbajnokság pénzügyi jelentőségéről júniusban a FIFA a vancouveri éves kongresszusán további részleteket árul el majd, amikor is ismerteti a 2027 és 2030 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezetét is. Ma már nehéz elhinni, hogy pénzügyi szempontból egy olimpia lemaradt a futball-vb mögött: a 2010-es dél-afrikai 4,19 milliárd dolláros bevételt hozott a 2012-es londoni ötkarikás játékok 3,23 milliárd dollárjával szemben. Most pedig úgy tűnik, hogy a FIFA döntése, miszerint az Egyesült Államokba viszi a világbajnokságot, a bevételeket egy másik sztratoszférába repítette – mutat rá a The Guardian.

A 2018-as oroszországi világbajnokságnál a négy évvel későbbi katari torna 18 százalékkal hozott több bevételt (7,5 milliárd dollárt), ám ahhoz képest az idei a nyár végéig 73 százalékkal többet az előrejelzések alapján. A FIFA egyébként a márciusban közzétett legutóbbi pénzügyi jelentésében 14 milliárd dollárra növelte a következő négy évre vonatkozó költségvetését.

Minden idők legnagyobb pénzügyi bevételét hozhatja az idei futball-világbajnokság
Minden idők legnagyobb pénzügyi bevételét hozhatja az idei futball-világbajnokság
Fotó: DepositPhotos.com

Ahogy Ricardo Fort szponzorációs tanácsadó – aki a Visa és a Coca Cola nevében tárgyalt kereskedelmi megállapodásokról a FIFA-val– fogalmazott: „Ha figyelmen kívül hagyjuk a zajt és a politikát, akkor a FIFA kereskedelmi csapata által végzett munka nagyon lenyűgöző.”

A pénzcsinálók

A globális televíziós jogok eladása a FIFA legnagyobb bevételt hozó ága. A jelek szerint a közvetítési szerződésekből származó forgalom magasabb lesz a négy évvel korábbi katari 3,4 milliárd és az oroszországi 3,1 milliárd dollárnál.

A FIFA vitatott döntése, miszerint a világbajnokságon résztvevő csapatok számát 32-ről 48-ra bővítették, egyértelműen jelentős szerepet játszik ebben a nagyívű növekedésben. Hiszen 64 helyett 104 mérkőzés lesz, amit sokkal több tartalommal tudnak eladni a műsorszolgáltatóknak, miközben a kezdési időpontok is vonzóbbak az észak-amerikai és európai legjövedelmezőbb piacok számára, mint négy évvel ezelőtt.

A torna méretén és helyszínén túl a FIFA néhány jelentős újítást is bevezetett. És szerzett extrabevételt azzal, hogy ebben a ciklusban először értékesítette önálló termékként a női világbajnokság televíziós jogait, valamint bevonja a közösségi médiát a mérkőzések első 10 percének élő közvetítési jogainak eladásával a TikTokon és a YouTube-on, ami remélhetőleg a fiatalabb rajongók érdeklődését is felkelti a közvetítések iránt.

A FIFA közvetítési szerződéseinek második legnagyobb bevétele a jegyeladás és a vendéglátás, körülbelül 3 milliárd dollárral, ami a négy évvel ezelőtti, katari meccsnapokból származó 950 millió dollárnál is nagyobb katalizátor. Merthogy pusztán a mérkőzések száma és a hatalmas észak-amerikai piac által felhajtott kereslet miatt vált lehetővé a FIFA számára, hogy tovább feszítse a jegyárak határait. Bár dinamikus árazási rendszere nehézkessé teszi az átlagárak kiszámítását, a Football Supporters Europe kampánycsoport a múlt hónapban az Európai Bizottságnak küldött hivatalos panaszában azt állította, hogy egy fogyatékkal élő szurkoló számára, aki az első mérkőzéstől a döntőig szeretné megnézni csapata mérkőzéseit, a minimális jegyárak 6900 dollárba kerülnek, ami ötször annyi, mint Katarban.

Ami a New Jersey-i MetLife Stadion – amelyet a világbajnokság miatt neveztek át New York New Jersey stadionra – július 19-i döntőjét illeti, az árak 4185 dollárnál kezdődnek, ami hétszerese a négy évvel ezelőtti döntő legolcsóbb jegyéhez képest, és a 2024-es németországi Európa-bajnokság döntőjének legolcsóbb jegyének több mint negyvenszerese. A döntőre a legdrágább jegy 10 990 dollárba kerül, ami közel hétszerese a 2022-es katari döntő legmagasabb árú jegyének.

A 2018-as torna megrendezésére irányuló – végül elbukott – pályázatában az USA, Kanada és Mexikó a döntőre még átlagosan 1408 dolláros jegyárat becsült.

A széles körű panaszok ellenére úgy tűnik, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot. Infantino a múlt hónapban a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a FIFA több mint 500 millió regisztrációt kapott a rendelkezésre álló hétmillió férőhelyre, bár még mindig sok eladó. Tizenhat város ad otthont a mérkőzéseknek – 11 az Egyesült Államokban, három Mexikóban és kettő Kanadában.

„Az elmúlt négy hétben több ezer évnyi világbajnokságra vonatkozó jegyigénylést kaptunk, amelyek több mint 200 országból érkeztek, mivel mindenki valami különlegesnek szeretne a részese lenni. Az árak fixek, de az Egyesült Államokban van egy úgynevezett dinamikus árazás, ami azt jelenti, hogy emelkedhetnek és csökkenhetnek is. Ez a piacunk része, de ez nem probléma, mivel óriási a kereslet” – mondta Infantino.

A FIFA a kereskedelmi partnerekből és a szponzorokból is profitál, ami rekordösszegű, 2,7 milliárd dolláros bevételt, valamint további 670 millió dollárt fog hozni a licencszerződésekből.

„Világszerte példátlan az érdeklődés a márkák részéről. Ez már most is a FIFA történetének legsikeresebb kereskedelmi programja, és még mindig lendületben vagyunk” – mondta Romy Gai, a FIFA üzleti igazgatója márciusban.

A FIFA 16 globális partnerségi megállapodást írt alá olyan cégekkel, mint az Adidas, az Aramco és a Coca Cola, valamint számtalan regionális és helyi szponzorációt kötött.

„A múltban fix díj volt bizonyos jogokért, de ennél a világbajnokságnál jóval nagyobb rugalmasság tapasztalható. A vállalatok kizárólagos kereskedelmi jogokat kapnak, valamint lehetőséget, hogy felár ellenében extrákhoz is hozzájussanak. Például világbajnoki élményeket adhatnak hozzá a vendégek és az ügyfelek számára, vagy több régióra kiterjedő megállapodásokat köthetnek” – mondja Fort.

Hová megy a pénz?

A FIFA nonprofit szervezetként azt állítja, hogy a 13 milliárd dolláros bevételéből legalább 11,67 milliárd dollárt fektet be újra a „globális futballfejlesztés fellendítésébe”, ami 20 százalékos növekedést jelent a jelenlegi ciklushoz képest, bár a pénz elosztása vitatott.

Körülbelül 2,7 milliárd dollárt különítettek el közvetlen finanszírozásként a FIFA 211 tagszövetségének és a hat kontinentális konföderációnak, ami a kritikusok szerint rendkívül hatékony eszköz a jelenlegi rendszer fennmaradásának biztosítására. A FIFA legnagyobb kiadása a tornák lebonyolításának költsége. Az elmúlt négy évben az összes versenyre szánt költségvetésük 7,6 milliárd dollár volt, amelyből a 2026-os világbajnokság messze a legköltségesebb, 3,8 milliárd dollárt kóstál, ez az összeg magában foglalja az összes működési költséget és a nyereményalapot is.

Infantino egyébként várhatóan jövőre a harmadik ciklusára is kihívó nélkül indulhat a FIFA elnöki posztjáért, miután a FIFA alapszabályának módosításai lehetővé tették a számára. A svájci-olasz ügyvédet először 2016-ban választották meg Sepp Blatter utódjává, de valószínűleg 15 évig marad posztján, mindössze két évvel rövidebb ideig, mint az elődje.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Mérsékelten emelhetik a kitermelést az OPEC+ olajkartell tagjai. Ez a növelés azonban nagyrészt csak papíron létezhet mindaddig, amíg az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is akadályozza a közel-keleti olajszállításokat.

Ezekkel a reformokkal kezdhet a Tisza az uniós forrásokért cserébe

Ezekkel a reformokkal kezdhet a Tisza az uniós forrásokért cserébe

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank.

Oroszország drónokkal támadott, Ukrajna az orosz árnyékflottát vette célba

Sűrű dróntámadásokról jöttek hírek az orosz-ukrán frontról

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt – közölték a helyi hatóságok.

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

A következő héten minden nap publikál statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Megjelennek a legfrissebb inflációs, ipari, kiskereskedelmi adatok, és az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

Pénteken az iráni háború kapcsán ismét elterjedt egy pozitív hír, a befektetők pedig remélik, hogy valóban lezárulhat a konfliktus. Az olaj ára esett, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai alapján érdemes óvatosnak lenni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban csökkenhet az üzemanyagok piaci ára. Bár a leendő kormány hitet tett az ársapka fenntartása mellett, ez csak átmeneti megoldás lehet.

A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelő alapítvány gründolási láz

A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelőalapítvány-gründolási láz

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Ennyi ideig elég az üzemanyagkészlet Magyarországon

Ennyi ideig elég az üzemanyagkészlet Magyarországon

Folyamatos a visszapótlás. 

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

A vártnál lassabb ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben.

Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG