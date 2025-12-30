A 14. havi juttatás nélkül is emelkedhet a nyugdíjak reálértéke – más pluszt is kapnak az idősek?

A jövő évi büdzsé 3,6 százalékos inflációt jelzett elő, így január 1-jével az idősek ekkora mértékű nyugdíjemelkedéssel számolhatnak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) decemberi előrejelzése szerint ennél kedvezőbb, mindössze 3,2 százalék lesz a 2026-os éves átlagos infláció, ami – ha bekövetkezik – egyrészt azt jelentené, hogy nem kell novemberben újabb tízmilliárdokat kifizetnie államkasszának, másrészt azt, hogy a nyugdíjak reálértéke 2024 után újra emelkedne – olvasható laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár összefoglalójában.

Az már évek óta megszokott, hogy a nyugdíjasok februárban megkapják a 13. havi nyugdíjat, ám 2026 ebből a szempontból ismét egy különleges év lesz: a kormányzat döntése értelmében

négy év alatt bevezetik a 14. havi nyugdíjat is,

ami úgy fog kinézni, hogy 2026-ben egyheti, 2027-ben kétheti, 2028-ban háromheti, végül 2029-ben egy teljes havi ellátást kapnak pluszban a szépkorúak. A tizennegyedik havi nyugdíj egyheti összege egy nyugdíjasnak egyébként az éves nyugdíj 1,92 százalékát, átlagosan 65 ezer forintot tesz ki.

A gazdasági recesszió, illetve stagnálás miatt 2023 óta immár harmadik éve hiába várták idén a nyugdíjprémiumot az idősek, ugyanis az ország gazdasági teljesítménye elmaradt a juttatás kifizetéséhez szükséges 3,5 százaléktól. A 2026-os költségvetést azonban a kabinet 4,1 százalékos növekedéssel tervezte meg.

Ez azt jelentené, hogy minden egyes magyar nyugdíjas 12 ezer forint nyugdíjprémiumra számíthatna novemberben

