A 14 havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A választásokra készülve a reménybeli szavazatok érdekében vezetik be a jövő év elején a 14. havi nyugdíjat, amiről annyit lehet tudni, hogy jövőre még nem a teljes összeget fizetik majd ki. Ez azonban a már így is fedezet nélküli ígéretek özönét növeli, mondta kollégánk, Király Béla az ATV Reggeli Start cím műsorában. Mindez azt jelenti, hogy ennek finanszírozására a kormánynak forrást kell találni, ha a Fidesz hatalmon marad, akkor ezt leginkább adóemeléssel tudja majd megoldani. 

Számos olyan intézkedésről döntött a kormány, illetve ígéretet tett, amelynek komoly költségvetési vonzata lesz jövőre. Emiatt a jövő évi költségvetés biztosan nem lesz tartható, hiszen az abban szereplő 3,7 százalékos GDP arányos hiány helyett már most 5-6 százalékos deficittel számolnak az elemzők.

Ha erre nem talált forrásokat a kormány és csak az adósságot növeli, az akár már rövid távon is megbosszulhatja magát, hiszen egyre drágább lesz az államadósság finanszírozása. Mindez egyébként már most is komoly terhet jelent, részben azért, mert a befektetők bizalma megingott az országban a piacellenes lépések miatt. De akár az olyan politikai lépéseknek is negatív lehet a befektetői megítélése, amikor független szakértőket állít pellengérre a magyar miniszterelnök.

