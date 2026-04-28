A 4iG Csoport tovább erősíti a Rheinmetall AG-vel stratégiai együttműködését az űr- és védelmi ipar területén

Düsseldorfban tárgyalt Jászai Gellért a 4iG Csoport elnök-vezérigazgató és a német védelmi ipari vállalat, a Rheinmetall AG vezérigazgatója, Armin Papperger. A megbeszélésen a felek áttekintették a 4iG Nyrt. jövőképét és stratégiai irányait, valamint megerősítették hosszú távú partnerségüket.

A találkozón a Rheinmetall megerősítette, hogy mint a 4iG Csoport legnagyobb kisebbségi tulajdonosa (25%) és a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. kiemelt stratégiai partnere – továbbra is meghatározó szerepet játszik a 4iG nemzetközi növekedési stratégiájának támogatásában. A felek közös célja az európai piaci jelenlét további erősítése, különös tekintettel a Magyarországon már működő ipari együttműködésekre és vegyesvállalatokra, amelyekben a magyar állam szintén kisebbségi részvényes. A partnerség keretében a vállalatok a hazai ipari kapacitások további bővítését is kiemelt prioritásként kezelik.

Az egyeztetés során új együttműködési területeket is azonosítottak, amelyek mentén közös ipari és technológiai fejlesztések, illetve beruházások indulhatnak. Ilyen terület például az űripar, ahol a 4iG már számottevő tapasztalattal és kiterjedt nemzetközi együttműködésekkel rendelkezik, míg a Rheinmetall az elmúlt években kezdte meg jelenlétének kiépítését ebben a szegmensben.

A tervezett lépések célja az európai védelmi képességek erősítése, valamint Magyarország ellátásbiztonságának további növelése.