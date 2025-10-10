Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A '90-es évek árnya: így maradtunk ma is összeszerelő üzem

Imre Lőrinc
Egy egymillió euró értékű gépből még ma is jellemzően 50 ezer eurónyi értéket állít elő a magyar ipar, a többit, az elektronikát, szoftvereket, know-how-t Nyugaton szerelik fel a járművekre. A problémák a '90-es években kialakult egészségtelen iparszerkezetből fakadnak, és bár van javulás, még ma sem sikerült levetkőzni a múlt árnyait.

A rendszerváltozás utáni időkben, a vasfüggöny leomlását követően privatizált ipari kkv-k az akkori korok startupjaiként működtek, számos vállalatirányítási hiányossággal: egyszemélyi döntéshozatal, az adminisztráció és a proaktív értékesítés teljes hiánya jellemezte őket. A tevékenységük a folyamatos volumennövelésre épült, amit az Európai Unióhoz való csatlakozás csak tetézett: a cégek nyakló nélkül vásárolták a támogatott pályázatokon elnyerhető gépeket és vették fel sorra a hiteleket – erről ír laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Fotó: PMI

A '90-es évek ipari cégei a „Napkirály-effektusban” szenvedtek, ám ez sokáig nem jelentett igazán komoly problémát. A teljes cikkből kiderül, hogy pontosan hogyan épültek fel az akkoriban jellemző üzleti modellek, és hogy milyen folyamatok vetettek neki véget. A magyar iparszerkezet olyannyira egészségtelen volt, hogy 2015-re euróban számolva a romániai átlagfizetések magasabbak voltak, mint a magyar munkások átlagbérei.

A cikk egy magyar viszonylatban meglehetősen ritka ipari fúzió kapcsán vizsgálja meg a magyarországi kkv-k tipikus problémáit, de az is kiderül, hogy mekkora hatékonyságbeli különbség van a Magyarországon működő multik, és a hazai tulajdonban lévő cégek között. Arra is fény derül, hogy egy egészséges iparszerkezet egyből 5 százalékponttal megdobhatná a magyar GDP-t.    

Több mint 100 ezer fővel csökkent azok száma, akik családi adókedvezményt kapnak, mindössze négy év alatt. A családi pótlék átlagos összege továbbra sem éri el a 24 ezer forintot, és csak minden hetedik igénylőnek van kettőnél több gyereke.

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a magyar fizetőeszköz. 

