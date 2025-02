A Balaton NER-es beépítését is megakadályozhatta volna az elővásárlási jog

Eléggé meglepődött a kormány, amikor a fővárosi önkormányzat élt az elővásárlási jogával Rákosrendezőnél, megakadályozva, hogy az Egyesült Arab Emírségek és a NER mini-Dubajt építsen a területre. Pedig viszonylag gyakori az elővásárlási jog, csak ritkán szokták használni. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek (MNV) mostanában is számos olyan árverése van vagy volt, ahol az ingatlanra elővásárlási jogot jegyeztek be.

Például érdekesen alakul Tihany utolsó partmenti ingatlanának sorsa. A g7.hu tavaly októberben írta meg, hogy az állami vagyonkezelő árverésre bocsátott egy nagyon értékes tihanyi ingatlant: ez a félsziget legutolsó, nagyobb összefüggő, beépítetlen része a part mentén. A terület a kompkikötőm illetve a strandolásra használt partszakasz közvetlen közelében található. Ráadásul védett természeti területről van szó, mivel az épületek (ezek között van üdülőház, étterem, konyha és fedett tekepálya is) körül koros és nagyméretű fákból álló, helyi szinten igen értékes park található. Az eredeti ár 5,2 milliárd forint volt, de az októberi liciten nem kellett senkinek. A december végi liciten már 4,2 milliárdért is eladták volna, de így sem akadt érdeklődő. Most pedig már ott tart a menet, hogy február 18-án indul a következő licit, és elég lehet 3,1 milliárd forintot letenni az asztalra.

A Balatonra kinek van elővásárlási joga?

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Hivatalosan nincs rajta elővásárlási jog, de azért nem ilyen egyszerű az ügy.

A természet védelméről szóló törvény értelmében védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet a tihanyi ingatlan tekintetében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jogosult gyakorolni. Ez az elővásárlási jog az állam általi értékesítés esetében nem értelmezhető, de a leendő vevő általi esetleges tovább értékesítés esetén már igen

– olvasható az árverési hirdetményben.

Tehát a nemzeti parknak elővásárlási joga van, mivel azonban maga az állam akarja eladni a védett területet, ezért annak valóban nincs értelme, hogy az államtól egy másik állami intézmény vegye meg az ingatlant.

Az viszont már sokkal izgalmasabb, hogy ha a leendő vevő a jövőben újra el szeretné adni a telket, akkor az államnak visszavásárlási joga lesz. A mostani 3,1 milliárd forintos kikiáltási ár már nagyon alacsony, meglepetés lenne, ha így sem lenne új tulajdonosa a hatalmas fejlesztési potenciállal rendelkező területnek.

Az elmúlt években számos olyan balatoni árverés volt, amikor az önkormányzatok nem éltek elővásárlás jogukkal, így a különböző beruházók akadálytalanul szerezhettek meg és építhettek be akár vízparti területeket is. Például 2021-ben az MNV egymilliárd forintért adta el az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) által eladásra meghirdetett balatonszemesi Hattyú kempinget. Ennyi pénze természetesen nem volt az önkormányzatnak, így a helyiek tiltakozása ellenére most már a Szemesbay Resort terpeszkedik ott 153 lakással.

Alsóörsön minden vízparti területre elővásárlási jogot jegyeztettünk be. Így egyrészt legalább tudunk róla, ha valamilyen adásvétel készülődik. Már az információ is fontos. Pénz nélkül többnyire nem is tudnánk élni az elővásárlással, de kialakulhat egy olyan alkudozás a vevővel, amely a közösség érdekeit is szolgálja

– mondta lapunknak Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere.

A lakásbérlőnek az egész házat kéne megvennie?

Az elővásárlási jognak többféle esete létezik. Jelenleg az MNV 27 árverést hirdetett meg, amelyek közül 9 ingatlanra vonatkozik elővásárlási jog. Visegrádon az állami tulajdonú MVM Zrt. egyik üdülőjét árverezik, mintegy 210 millió forintért. Az ingatlan természetvédelmi területnek minősül, így az elővásárlási jog a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát illeti meg. Salgótarjánban egy romos, négy lakásos épületet árvereznek, amelynek egyes lakásait jelenleg MÁV-dolgozók bérlik.

Az állami lakásra más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a bérlőt, a bérlőtársat, a társbérlőt, valamint hozzájárulásukkal ezek egyenesági rokonát, örökbe fogadott gyermekét. Azonban mivel jelen esetben olyan állami tulajdonú, társasházi formában nyilvántartott, de társasháznak nem minősülő épület kerül értékesítésre, amelyben bérlakások vannak, a lakásbérlőket is megilleti az elővásárlási jog, azonban ilyen esetben csak az adásvétel tárgyát képező egész épületre

– olvasható az árverési hirdetményben. Tehát itt a MÁV dolgozóknak van előváráslási joguk, mint bérlőknek, de az egész házat meg kellene vásárolniuk, amiben eddig csak egy lakást béreltek.

Emlékezetes, hogy tavaly márciusban Lázár János építési és közlekedési miniszter utasítására a MÁV megkezdte Rákosrendező bérleményeinek kiürítését, hogy minél előbb átadják a terepet a mini-Dubajt építő arab befektetőknek. Ennek keretében a területen élő vasutasok is csak 30 napot kaptak, hogy elhagyják a MÁV-os szolgálati lakásaikat. A legutóbbi hírek pereskedésről szóltak, mert hat bérlő nem akart kiköltözni. Ott fel sem merült, hogy a bérlőknek elővásárlási joga lenne.

Zánkán pedig egy osztatlan közös tulajdonban lévő üdülő egy részét árverezik, itt a tulajdonostársaknak van elővásárlási joga, a leendő vevőnek pedig be kell lépnie a Zánkai Üdülő Egyesületbe. A XV. kerületben egy önkormányzati lakást árvereznek, az MNV árverési hirdetményből pedig kiderül, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetében az államot elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati törvény értelmében pedig a fővárosnak a kerület, a kerületnek pedig a főváros tulajdonában lévő ingatlanra van ilyen joga.