3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Bank

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

mfor.hu

A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak.

A hamarosan a Parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna.

Amíg fennáll az Európában kiemelkedően magas, 0,9 százalékos, minden ATM-es pénzfelvételt terhelő adó (tranzakciós illeték), addig a tervezett intézkedés csak a banki elvonások emelésének egy újabb módja. Fontos kiemelni, hogy a banki ügyfelek számára ingyenes készpénzfelvétel után a bankoknak ezt az adót ugyanúgy be kell fizetniük, mint a limit feletti készpénzfelvételek után. A készpénzfelvétel ingyenességét végső soron a hazai bankrendszer és így közvetetten minden ügyfél fizeti meg – köztük a készpénzt nem használó ügyfelek is.

A pénzforgalom digitalizálása megállíthatatlan világtrend, amiben Magyarország több tekintetben is élen jár. Ezt a kedvező helyzetet a kormányzat, a jegybank és a bankszektor közös erőfeszítései alapozták meg – a most bejelentett intézkedés szembemegy ezekkel az kezdeményezésekkel. Az azonnali átutalás, a Qvik bevezetése, vagy a fejlett érintéses fizetési infrastruktúra mind előremutató, a gazdasági szereplők – így a magánszemélyek – számára jelentős hasznot hajtó, óriási költségű, részben állami fejlesztések. A gyors gazdasági fejlődést elérő országok közös tulajdonsága a digitális pénzforgalmi megoldások térnyerése, így az érmékre és a bankjegyekre már szinte múzeumi tárgyként tekintenek.

Ennek természetes következménye az adóelkerülés visszaszorulása és a gazdaság lendületbe hozása. A szakmai tanulmányok és elemzések is kizárólag ezt az irányt tartják követendő példának. A tapasztalati számok is alátámasztják, hogy a magyar társadalom is alkalmazkodott ehhez a folyamathoz: az elmúlt 12 évben az elektronikus fizetések aránya megháromszorozódott, miközben a készpénzes tranzakciók aránya folyamatosan csökkent.

A készpénzhasználat ezzel szemben jelenleg évente 400 milliárd forintos társadalmi költséggel jár Magyarországon, a visszaszorításában ekkora megtakarítási potenciál van, az ösztönzése pedig tovább növeli ezt a költséget. A fekete- és szürkegazdaság és a pénzmosás is készpénz-alapúak, a most tervezett intézkedés kedvez ezeknek a társadalmilag nagyon káros jelenségeknek. Ezáltal a módosítás Magyarország pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni intézkedéseinek megítélését is ronthatja, miközben a gazdaság növekedési pályára állítása és az ország nemzetközi befektetői megítélésének fenntartása érdekében kerülni kell minden olyan intézkedést, amely rontja hazánk pénzmosás megelőzési szempontú megítélését, és magában hordozza Magyarország leminősítésének lehetőségét – írta a Bankszövetség.

Az ügy háttere: a Parlament Gazdasági Bizottsága rábólintott arra a szabálymódosításra, amely lehetővé tenné, hogy a lakosság havonta akár háromszázezer forintot is díjmentesen vehessen fel ATM-ből készpénzben – két alkalomra lebontva.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A NER megvette a Blikket is

A NER megvette a Blikket is

Az új tulajdonos az Indamedia.

Új ügyvezető igazgató a miskolci Bosch kéziszerszámgyárban

Novembertől Tim Krause váltja Fükő Lászlót.

Novembertől sem adják ingyen a benzint

Novembertől sem adják ingyen a benzint

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban.

Aggódjunk-e a Magyar Nemzeti Bank elveszett tőkéje miatt?

Aggódjunk-e a Magyar Nemzeti Bank elveszett tőkéje miatt?

Miközben a hazai bankszektor tőkemegfelelése magas, a magyar jegybank veszteséges és tőkehiányos. Ennek a lehetséges következményeit tárja fel a volt jegybankelnök.

Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

Csak 6172 gyerek született  szeptemberben.

KSH: nem lassult az áremelkedés az iparban

KSH: nem lassult az áremelkedés az iparban

2,4 százalékkal magasabbak az árak az iparban.

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Hosszú vita után döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról.

Ismét 335 felett a dollár

Ismét 335 felett a dollár

A dollárral szemben gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben viszont erősödött a forint csütörtökön.

A Dominikai Köztársaság partjai

70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

A magyar férfi által vezetett bűnszervezet többtonnás kokainszállítmányára a Dominikai Köztársaság partjainál találtak rá. 

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168