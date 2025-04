A bankok nyolcmilliárdot buknak, de mi mennyit nyerünk?

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A vállalkozásokról is érdemes ejteni néhány szót. Számukra nem jelent segítséget az önkéntes díjcsökkentés, hiszen az csak a lakossági ügyfeleket érinti. Nekik mindenképpen érdemes megversenyeztetni a bankokat, ha szeretnének csökkenteni a számlaköltségükön.

Érdemes időszakonként – évről évre -összehasonlítani az egyes ajánlatokat. Egy csomagváltással, bankváltással is komoly összeget lehet spórolni. Ez utóbbi kapcsán nem szabad megfeledkezni az alapszámlát érintő megállapodásról: elengedik a számlavezetési díját ennek a csomagnak a bankok mindaddig, amíg az infláció nem csökken tartósan 4 százalék alá.

A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint azonban nem reális az, hogy minden bank, az összes számlacsomagjának valamennyi díját az inflációnak megfelelően módosítsa. Már eleve két bank nem is élt volna ezzel a lehetőséggel. A többi pénzintézetnél se reális azt feltételezni, hogy miden csomagnál emeltek volna díjat. Illetve az érintett számláknál sem emeltek volna minden díjon az inflációnak megfelelően. A Bankmonitor az elmúlt évek tapasztalatán alapuló becslése szerint a tavalyi inflációnak durván a 70 százaléka épült volna be a számlaköltségekbe, azaz 2,5 százalékkal emelkedhettek volna a díjak. Ez egy átlagos ügyfél esetén éves szinten mintegy 1200 forintos díjemelést jelentett volna, ennyit spórolnak meg a számlatulajdonosok az önkéntes díjcsökkentés miatt. A bankszektor egésze pedig nagyságrendleg 8 milliárd forint bevételről mondhat le a vállalás alapján. Ha jobban közelíti a tervezett áremelés az inflációt, akkor az önkéntes díjcsökkenés hatása még nagyobb lenne.

Ezen adatok alapján egy átlagos lakossági bankszámla éves költsége a februári díjak alapján 47 ezer forint körül alakulhatott. A bankok önkéntes vállalásuk alapján ezen a szinten fagyasztanák be az számladíjakat 2026. június végéig.

Az önkéntes kezdeményezéshez gyakorlatilag az összes bank csatlakozott. Az Erste Bank, illetve a Gránit Bank azért nem mérsékli a díjait, mert ők az idei évben nem is emelték a lakossági számladíjakat a fogyasztó árindex alapján.

A bankok ezen kérésnek eleget téve sorra jelentették be a héten a lakossági számlacsomagjaikat érintő önkéntes díjcsökkentéseket. Általánosságban elmondható, hogy a pénzintézetek az inflációkövető áremelésüket vonták vissza, illetve az ebből eredő költségtöbbletért cserébe kompenzálják ügyfeleiket. Emellett a bankok azt is vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem fognak működési költségük változása, illetve az infláció miatt módosítani a lakossági számlaköltségeken.

A kormány kérésének megfelelően a hazai bankok önkéntesen csökkentik a számladíjakat, illetve ezzel párhuzamosan vállalják, hogy 2026. június 30-ig nem is emelnek a díjaikon. Mennyivel csökkenhet emiatt a költsége egy átlagos számlatulajdonosnak, illetve mekkora bevételről mondanak le a bankok? A Bankmonitor szakértői erre készítettek becslést.

