4p
Makró Energiapiac Gáz

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

mfor.hu

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. által közzétett adatok alapján a rendszer terhelhetősége több ponton egyszerre csökken, ami érzékenyebbé teheti az ellátást a kiesések idejére – idézi a társaság közleményét a Portfolio.hu.

A Magyarország gázellátását döntő részben biztosító Török Áramlaton június 2-án reggel hat órakor kezdődik a karbantartás, és a tervek szerint nyolc napon át tart majd, június 10-én reggel hat órakor indulhat újra a gázáramlás. Ezalatt az útvonalon nem áll rendelkezésre technikai kapacitás

– áll a hálózatüzemeltető közleményében.

Karbantartás miatt 8 napig nem megy át földgáz a Török Áramlat vezetéken keresztül
Karbantartás miatt 8 napig nem megy át földgáz a Török Áramlat vezetéken keresztül
Fotó: Depositphotos.com

Fontos jelezni, hogy – bár az elmúlt időszakban az orosz hadsereg és titkosszolgálatok, valamint a magyar kormány is beszámolt arról, hogy szabotázsakció készülhet a Török Áramlat gázvezeték ellen (amit az ukrán fél többször is cáfolt) – most tervezett leállásról van szó. Így emiatt nincs közvetlen veszélyben a Magyarország orosz földgázimportjának döntő többségét, a teljes éves importigénynek mintegy 60–70 százalékát lebonyolító tranzitvonal.

Egyéb korlátozások is lesznek

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtöki közleménye szerint ezzel párhuzamosan több más, a magyar földgázszállító rendszert érintő karbantartás és kapacitáskorlátozás is szerepel a 2026-os leállási ütemtervben, amelyet a társaság most tett közzé. A frissített dokumentumban egyes hálózati pontoknál módosították az időpontokat, és külön kiemelték a határkeresztező pontokat érintő változásokat is.

A román–magyar határnál, Csanádpalotán mindkét irányban május ötödikén 6 órától május hatodikán 18 óráig a technikai kapacitás a felére csökken. Június elején egy koncentráltabb leállási hullám következik: június másodikán 6 órától június harmadikán 6 óráig több belföldi kiadási pont – Hajdúszoboszló, Kardoskút, Pusztaederics és Zsana – esetében 0 százalékos kapacitás érhető el.

Szintén június elején több nemzetközi irányt érintő korlátozás lép életbe:

  • a szlovák irányba, Balassagyarmatnál június másodikán 6 órától június hetedikén 6 óráig 50 százalékos kapacitás marad elérhető, míg az osztrák irányból,
  • Mosonmagyaróvárnál június harmadikán 6 órától június nyolcadikán 6 óráig szintén fél kapacitással lehet számolni
    az ukrán irányba,
  • Beregdarócnál június ötödikén 6 órától június tizedikén 6 óráig ugyancsak 50 százalékos korlátozás lép életbe – bár itt lehet, hogy már korábban tartósabb leállás jöhet, mivel a magyar kormány úgy döntött, hogy nem köt új gázszerződést Ukrajnával.
  • A nyár után ősszel is lesznek rövidebb, de érzékelhető leállások, így szeptember kilencedikén 6 órától szeptember tizenkettedikén 6 óráig a szerb irányból, Kiskundorozsmánál 50 százalékra csökken a kapacitás.
  • Szeptember tizedikén 10 és 14 óra között a horvát határnál, Drávaszerdahelynél mindkét irányban teljes leállás lesz.

A közlemény szerint a magyar rendszer működését nemcsak a hazai karbantartások, hanem a szomszédos országok hálózati munkái is befolyásolják. A horvát rendszerüzemeltető, a Plinacro d.o.o. április huszonharmadikán 6 órától április huszonhetedikén 6 óráig végez munkálatokat, ezalatt a horvát oldalon nincs elérhető kapacitás.

Az osztrák oldalon a Gas Connect Austria június nyolcadikán 6 órától június tizedikén 17 óráig hajt végre karbantartást, ami a HAG vezetéken jelent teljes kapacitáskiesést. A szerb rendszerüzemeltető, a GASTRANS d.o.o. Novi Sad június másodikán 6 órától június hetedikén 6 óráig dolgozik, ez idő alatt a szerb oldalon szintén 0 százalékos a technikai kapacitás.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a társaság a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. 

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

De a munkanélküliség terén jól állunk.

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Vészjósló mérleg: kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Megint több lett a munkanélküli magyar

Megint több lett a munkanélküli magyar

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Kína ráfanyalodhat a nagyobb orosz gázfüggésre

Kína még jobban ráfanyalodhat az orosz gázra

Hosszú ideje tervezik, de eddig Kína időhúzása miatt nem indult el a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építése, amely orosz gázt juttatna az ázsiai óriásgazdaságba. A nagyobb orosz gázfüggőség aggodalmait eloszlathatja az iráni háború.

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Fokozódtak az ukrán dróntámadások az orosz exportkikötők és olajvezetékek ellen. Az orosz olajat szállító tankerek közül sokat támadás ért vagy az ukránokkal rokonszenvező országok hatóságai foglaltak le.

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG