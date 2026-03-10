A befektetők uralják a felújítandó lakások piacát Budapesten

A Duna House ingatlanközvetítő adatai szerint a fővárosban a felújítandó lakástranzakciók 53 százaléka mögött befektetői szándék áll, ami – részben az Otthon Start program hatására – elmarad az egy évvel korábbi 75 százaléktól. A kereslet továbbra is erős és a rosszabb állapotú budapesti lakásokért is átlagosan 1,1 millió forint feletti négyzetméterárat kell fizetni, ami mintegy 20 százalékos éves drágulást jelent – számol be róla az MTI.

A befektetők kisebb használt lakások felé fordultak

Fotó: Klasszis Média/Mester Nándor

Felújítás után ezek az ingatlanok gyorsan értékesíthetők vagy jó hozammal kiadhatók, és a jó helyen lévő, kisebb lakásokért sokszor alakul ki verseny a vevők között – idézte a közlemény Szegő Péter vezető elemzőt.

Vidéken ezzel szemben mérsékeltebb az érdeklődés, ott az átlagos négyzetméterár jellemzően 350-400 ezer forint között alakul.

„Összement” a kereslet

A vásárlók egyre inkább a kisebb alapterületű ingatlanokat keresik: a korábban népszerű 70 négyzetméter feletti lakások helyett a 60 négyzetméter körüli lakások a legkeresettebbek, részben a növekvő felújítási költségek miatt. A kisebb területű ingatlanok felújítása kevesebb kockázattal jár, és gyorsabb megtérülést ígér.

Az eladók többsége 60 év feletti, sok esetben örökölt vagy fenntartás szempontjából túl nagy ingatlanokat értékesít, míg a vevői oldalon a 30-50 év közötti korosztály a legaktívabb – közölte a Duna House.