1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Üzemanyagok

A benzin és a dízel is jelentősen drágul

mfor.hu

A Holtankoljak.hu adatai szerint nem lesznek boldogok az autósok.

Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdától, ami a benzin esetében bruttó 3 forintot jelent, a gázolaj esetében pedig bruttó 4 forintot literenként – írja a Holtankoljak.

A kutak érvényesítették a mai kiskerárakban a mától érvényes nagykereskedelmi ár emelést, így február 24-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

95-ös benzin: 563 forint/liter

Gázolaj: 583 forint/liter

 

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Így készülnek a biztosítók a lakásbiztosítási kampányra

Így készülnek a biztosítók a lakásbiztosítási kampányra

A Bank360 a kampány kapujában arról kérdezte a biztosítókat, hogy milyen akciókkal várják idén az ügyfeleket. 

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Az ötödik hely még kiadó szerinte.

Orbán Viktor tovább emelné a tétet Ukrajna ügyében

Nem lehet Ukrajnát „csak úgy” levágni az európai áramhálózatról – figyelmeztetnek a szakértők

Szombaton Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország addig nem szállít Ukrajnának elektromos áramot, míg újra nem indul az olajszállítás a Barátság vezetéken, vasárnap ugyanakkor Szijjártó Péter már megengedőbb hangnemet ütött meg. Azt ugyanakkor nem lehet tudni, hogy mindez diplomáciai okokból történt, vagy egyszerűen szembesült a kormány azzal, hogy technikailag nem lehetséges levágni az ukránokat az európai hálózatról. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok a választási kampány fontos része lesz.

Rég nem látott bejelentésre készülhet holnap Varga Mihály

Rég nem látott bejelentésre készülhet kedden Varga Mihály

Végre kijött egy jó inflációs adat, és a forint árfolyama is stabil, ezért az elemzők azt várják, holnap kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács – egyebek mellett erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában.   

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Hétfőre virradóra ért támadás egy olajszivattyú-állomást.

Balog Zoltán ökumenikus alapítványa 70 millió forintot kapott a jegybanktól

Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Balog Zoltán kurátorként dönthet a jegybank által adott támogatás sorsáról. Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között.

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolász

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolást

Már csak pár óra és életbe is lép az árváltozás.

A választásokig nem várható sétagalopp, de Varga Mihályék segíthetnek

A hétfő reggel megjelent, még mindig negatív beruházási adatokat értékelték hazai makrogazdasági elemzők.

Lehullt a lepel: ezért is lehetett gyenge éve a 2025-ös a magyar gazdaságnak

A Központi Statisztikai Hivatal hétfő reggeli közlése szerint a tavalyi negyedik negyedévi beruházások a nyers adatok szerint 1,3, szezonálisan kiigazítva 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában. Pedig nagyon alacsony volt a bázis.

Bingó! Minden összejött Varga Mihályéknak a várva várt lépéshez

Tizenhat havi tartás után a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa valószínűleg csökkenteni fogja a jegybanki alapkamatot. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők várakozásai azonban nem egyhangúak: vannak, akik biztosak a februári kamatvágásban, mások viszont csak márciusra várják a monetáris lazítási ciklus megkezdését. Igaz, utóbbi csoport véleménye szerint is mind az inflációs mutatók, mind a hazai fizetőeszköz stabilitása megteremtette a változtatás lehetőségét.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168