A benzin és a dízel is jelentősen drágul

Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdától, ami a benzin esetében bruttó 3 forintot jelent, a gázolaj esetében pedig bruttó 4 forintot literenként – írja a Holtankoljak.

A kutak érvényesítették a mai kiskerárakban a mától érvényes nagykereskedelmi ár emelést, így február 24-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 563 forint/liter

Gázolaj: 583 forint/liter

