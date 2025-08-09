A benzinár is követte a nagyot eső olajat

Egy héttel korábban még úgy tűnt, hogy a politikai folyamatok hatására nemcsak az olaj ára növekszik, de a dollár is erősödött. Ez pedig a hazai autósok szempontjából a legrosszabb kombináció, hiszen ezek a mozgások emelik a magyarországi üzemanyagárakat. Szerencsére mindkét eszköz esetén fordulat következett be a héten, ennek köszönhetően pedig lassan, de előbb a gázolaj, majd a benzin ára is elindult lefele.

Az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem volt érdemi átrendeződés. Ennek megfelelően a magyar árak pozíciója sem változott. A friss rangsorban is 10 olyan országot találunk, ahol az átlagárak alacsonyabbak a magyarországinál.

Az elmúlt hetekkel ellentétben az uniós összevetésben ugyan stabil volt a magyar árak pozíciója, a régióban mégis relatív drágulást láthattunk. Ezen a héten ugyanis már nem öt, hanem hat olyan ország volt, ahol olcsóbb volt tankolni, mint Magyarországon. Ezzel szemben az átlagárak alapján csupán a szlovákiai és az osztrák árak magasabbak a hazai benzinárnál.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő által felvázoltakat támasztja alá a Központi Statisztikai Hivatal kísérleti kutatása is. A hivatal a benzinárak kapcsán az alábbiakat írta: „Az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára július hónapban 585 forint volt, ami 6 forinttal, azaz 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 591 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a júliusi átlagár 573 forint volt, a magyar ár 2,1 százalékkal, azaz 12 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 6 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 6, illetve 2 forinttal.”

Az elmúlt hetekben a magyar dízelárak uniós összevetésben drágultak. Ezúttal viszont nem változott a pozíciójuk. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint 14 olyan tagállam van, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.

Az a tény, hogy az EU-ban az árakat tekintve a középmezőnyben vagyunk, azt jelenti, hogy a régióban az egyik legmagasabb áron tankolhatunk. Az átlagárakat tekintve a magyarországinál drágábban gázolajat csak Ausztriában tankolhatunk.

A már idézett KSH-felmérés a gázolaj kapcsán a következőt állapította meg: „A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 603 forint volt, ami 6 forinttal, 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 609 forintos átlagértékénél. Az 585 forintos régiós átlagárat 18 forinttal, 3,1 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 13 forinttal emelkedett a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos és régiós országokban megfigyelt átlag szintén 13 forinttal nőtt a júniusi adathoz képest.”

Olcsóbb lett az olaj, követheti az esést a benzin is

Az olajárak pénteken kissé emelkedtek (lásd a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár árfolyamtábláját), de június vége óta így is a legnagyobb heti visszaesést láthattuk. A héten ugyanis az európai piacon irányadó Brent ára ismét 67 dollár alá került, miközben egy hete még úgy tűnt, hogy 70 dollár felett stabilizálódhat a jegyzés. A szakértők azt emelték ki, hogy a hét legfontosabb piaci eseményeinek a vámháború folytatását, valamint Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleges találkozóját lehet tekinteni.

Az áresés mögött továbbra is a bizonytalanságok állnak, csütörtökön ugyanis magasabb amerikai vámok léptek életbe számos kereskedelmi országgal szemben, ami aggodalmat keltett és kérdésessé váltak a korábbi gazdasági prognózisok és így a nyersolaj iránti várható kereslet is.

A legújabb vámok a vártnál már így is gyengébb amerikai munkaerőpiac és a Kreml csütörtöki bejelentése mellett érkeztek, miszerint Putyin és Trump a következő napokban találkozni fog. Eközben Trump ezen a héten azzal fenyegetőzött, hogy növeli az India elleni vámokat, ha az továbbra is orosz olajat vásárol, amit a piac úgy tekintett, hogy további nyomást gyakorol Oroszországra, hogy Moszkva végre megállapodásra jusson az Egyesült Államokkal. Trump azzal is fenyegetett, hogy Kínát, az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlóját, hasonló vámokkal sújthatják, mint amilyeneket az indiai importra vetnek ki.

A lehetséges találkozó felveti az ukrajnai háború diplomáciai lezárásával kapcsolatos várakozásokat, ami az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséhez vezethet, ez pedig előrevetíti, hogy az oroszok révén növekszik majd a kínálat az olajpiacon. Igaz, ez egyelőre csak hipotézis, ellenben az OPEC+ hét elejei döntésével, amely a kitermelés gyarapítását hagyta jóvá, így a növekvő kínálat továbbra is nyomást jelent és korlátozza az árak lehetséges növekedését.

Az amerikai gazdaság előtti kihívások, mint a fent említett gyenge munkaerőpiaci adatok, a kamatcsökkentés valószínűségét jelentősen növelte. Ez pedig a dollár gyengülésével járt. Miután az olajpiacon a dollár az elszámoló deviza, így árfolyamának csökkenése azt jelenti, hogy forintban számolva mérséklődnek az árak. Igaz, ez a héten csak nagyon lassan mutatkozott meg az üzemanyagárakban.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a következő napokban az olcsóbbá váló olajár és a gyengülő dollár hatásai folyamatosan fognak a magyar árakban is jelentkezni. Ennek köszönhetően a gázolaj ára – az autópályákat kivéve – mindenhol 600 forint alá kerül, míg a benzint jellemzően az 580-as szint közelében kínálják majd.

