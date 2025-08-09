6p
Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok

A benzinár is követte a nagyot eső olajat

Király Béla
Király Béla

Mérsékelten csökkentek a hazai üzemanyagárak, pedig az olajé június óta nem látott mértékben esett a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint a mostani olajár mellett további árcsökkenés várható a hazai benzinkutakon.

Egy héttel korábban még úgy tűnt, hogy a politikai folyamatok hatására nemcsak az olaj ára növekszik, de a dollár is erősödött. Ez pedig a hazai autósok szempontjából a legrosszabb kombináció, hiszen ezek a mozgások emelik a magyarországi üzemanyagárakat. Szerencsére mindkét eszköz esetén fordulat következett be a héten, ennek köszönhetően pedig lassan, de előbb a gázolaj, majd a benzin ára is elindult lefele.

Az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem volt érdemi átrendeződés. Ennek megfelelően a magyar árak pozíciója sem változott. A friss rangsorban is 10 olyan országot találunk, ahol az átlagárak alacsonyabbak a magyarországinál.

Az elmúlt hetekkel ellentétben az uniós összevetésben ugyan stabil volt a magyar árak pozíciója, a régióban mégis relatív drágulást láthattunk. Ezen a héten ugyanis már nem öt, hanem hat olyan ország volt, ahol olcsóbb volt tankolni, mint Magyarországon. Ezzel szemben az átlagárak alapján csupán a szlovákiai és az osztrák árak magasabbak a hazai benzinárnál.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő által felvázoltakat támasztja alá a Központi Statisztikai Hivatal kísérleti kutatása is. A hivatal a benzinárak kapcsán az alábbiakat írta: „Az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára július hónapban 585 forint volt, ami 6 forinttal, azaz 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 591 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a júliusi átlagár 573 forint volt, a magyar ár 2,1 százalékkal, azaz 12 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 6 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 6, illetve 2 forinttal.”

Az elmúlt hetekben a magyar dízelárak uniós összevetésben drágultak. Ezúttal viszont nem változott a pozíciójuk. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint 14 olyan tagállam van, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.

Az a tény, hogy az EU-ban az árakat tekintve a középmezőnyben vagyunk, azt jelenti, hogy a régióban az egyik legmagasabb áron tankolhatunk. Az átlagárakat tekintve a magyarországinál drágábban gázolajat csak Ausztriában tankolhatunk.

A már idézett KSH-felmérés a gázolaj kapcsán a következőt állapította meg: „A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 603 forint volt, ami 6 forinttal, 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 609 forintos átlagértékénél. Az 585 forintos régiós átlagárat 18 forinttal, 3,1 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 13 forinttal emelkedett a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos és régiós országokban megfigyelt átlag szintén 13 forinttal nőtt a júniusi adathoz képest.”

Olcsóbb lett az olaj, követheti az esést a benzin is

Az olajárak pénteken kissé emelkedtek (lásd a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár árfolyamtábláját), de június vége óta így is a legnagyobb heti visszaesést láthattuk. A héten ugyanis az európai piacon irányadó Brent ára ismét 67 dollár alá került, miközben egy hete még úgy tűnt, hogy 70 dollár felett stabilizálódhat a jegyzés. A szakértők azt emelték ki, hogy a hét legfontosabb piaci eseményeinek a vámháború folytatását, valamint Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleges találkozóját lehet tekinteni.

Az áresés mögött továbbra is a bizonytalanságok állnak, csütörtökön ugyanis magasabb amerikai vámok léptek életbe számos kereskedelmi országgal szemben, ami aggodalmat keltett és kérdésessé váltak a korábbi gazdasági prognózisok és így a nyersolaj iránti várható kereslet is.

A legújabb vámok a vártnál már így is gyengébb amerikai munkaerőpiac és a Kreml csütörtöki bejelentése mellett érkeztek, miszerint Putyin és Trump a következő napokban találkozni fog. Eközben Trump ezen a héten azzal fenyegetőzött, hogy növeli az India elleni vámokat, ha az továbbra is orosz olajat vásárol, amit a piac úgy tekintett, hogy további nyomást gyakorol Oroszországra, hogy Moszkva végre megállapodásra jusson az Egyesült Államokkal. Trump azzal is fenyegetett, hogy Kínát, az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlóját, hasonló vámokkal sújthatják, mint amilyeneket az indiai importra vetnek ki.

A lehetséges találkozó felveti az ukrajnai háború diplomáciai lezárásával kapcsolatos várakozásokat, ami az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséhez vezethet, ez pedig előrevetíti, hogy az oroszok révén növekszik majd a kínálat az olajpiacon. Igaz, ez egyelőre csak hipotézis, ellenben az OPEC+ hét elejei döntésével, amely a kitermelés gyarapítását hagyta jóvá, így a növekvő kínálat továbbra is nyomást jelent és korlátozza az árak lehetséges növekedését.

Az amerikai gazdaság előtti kihívások, mint a fent említett gyenge munkaerőpiaci adatok, a kamatcsökkentés valószínűségét jelentősen növelte. Ez pedig a dollár gyengülésével járt. Miután az olajpiacon a dollár az elszámoló deviza, így árfolyamának csökkenése azt jelenti, hogy forintban számolva mérséklődnek az árak. Igaz, ez a héten csak nagyon lassan mutatkozott meg az üzemanyagárakban.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a következő napokban az olcsóbbá váló olajár és a gyengülő dollár hatásai folyamatosan fognak a magyar árakban is jelentkezni. Ennek köszönhetően a gázolaj ára – az autópályákat kivéve – mindenhol 600 forint alá kerül, míg a benzint jellemzően az 580-as szint közelében kínálják majd.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MNB-botrány: itt egy újabb fordulat, bejelentést tettek

MNB-botrány: itt egy újabb fordulat, bejelentést tettek

Fejcsere történt.

ddddddd

Lázár János milliárdos barátai megint átrendezik a dohánypiacot

A Sánta család januárban megvette, most végelszámolja az egyik legnagyobb dohányforgalmazó céget.

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

Pedig már akkor nyakig ült az adósságban.

Nagy Márton döbbenetes számot árult el az államdósságról

Nagy Márton döbbenetes számot árult el az államadósságról

2726 milliárd forint megy az adósságok kamataira.

Ilyen is van? Valami olcsóbb lehet Magyarországon

Ilyen is van? Valami olcsóbb lehet Magyarországon

A nagykereskedelmi ár biztos csökken.

Már megint a nyugdíjasok jártak rosszabbul

Bár az éves infláció júliusban alacsonyabb lett a júniusinál, de nem annyival, mint amennyire számítottunk. Ráadásul a nyugdíjasok pénze továbbra is jobban romlik, mint a bérből és fizetésből élőké.

Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte.

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

4 százalék felett maradt az infláció.

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

Jelentős új építésbe még nem fogtak bele.

Lázár János betartotta, amit ígért

Lázár János betartotta, amit ígért

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike volt az ezer vadonatúj autóbusz a beszerzése, amivel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte és az autóbuszflotta 60 százaléka belföldi gyártású lesz – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168