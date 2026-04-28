A bérnél sokkal nagyobb probléma tizedeli a munkaerőállományt

Hanem a tartós munkahelyi stressz és a mentális túlterheltség.

A munkaerőhiányról és annak okairól, megoldásáról szóló hírek évek óta elsősorban a bérekre és a toborzásra koncentrálnak, miközben egy egyre súlyosabb, kevésbé látható probléma formálja alapjaiban a munkaerőpiacot: a kiégés. A WHC Csoport szakértői szerint 2026-ra világossá vált, hogy a munkavállalók megtartásának egyik legnagyobb akadálya már nem feltétlenül az anyagi verseny, hanem a tartós munkahelyi stressz és a mentális túlterheltség.

Az elmúlt időszakban egyre több figyelmeztető jel jelent meg a munkahelyi egészségvédelem területén. Több olyan elemzés látott napvilágot, amelyek szerint százezrek életminőségét és hosszú távú egészségét veszélyezteti a munkahelyi mentális terhelés elhanyagolása. Ez a jelenség nemcsak egyéni, hanem vállalati szinten is komoly következményekkel jár: a WHC előrejelzései szerint ez növekvő fluktuáció, csökkenő teljesítmény és romló szervezeti kultúra formájában jelentkezik.

Április 28-a, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Világnapja jó alkalmat kínál arra, hogy a vállalatok újragondolják a munkavállalói jólléthez való viszonyukat. A mentális egészség támogatása ma már nem tekinthető extra juttatásnak vagy employer branding eszköznek, hiszen alapvető üzleti szükségletté vált.

„A toborzási és megtartási tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több felmondás mögött nem a magasabb bérigény áll. A háttérben gyakran a kezeletlen stressz, a túlterheltség és a kiégés húzódik meg – ez az úgynevezett „láthatatlan fluktuáció”. Amiben egy HR szolgáltató, mint például a WHC segítség tud lenni a cégek számára, az az állapotfelmérés szakasza, legyen szó reális munkaterhelés kialakításáról, feladat- és létszámoptimalizálásról vagy egyértelmű munkaszerepek és elvásárok megfogalmazásáról” – emelte ki Horváth Ágnes, a WHC Heads (szellemi munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés) üzletágvezetője.

Az érintett munkavállalók sok esetben nem a versenytársakhoz mennek át magasabb fizetésért, hanem egyszerűen kilépnek a túlzottan megterhelő munkakörnyezetből, vagy olyan munkahelyet keresnek, ahol jobban érzékelhető az egyensúly és a támogatás. A vállalatok számára ezért a megelőzés vált az egyik legfontosabb stratégiai eszközzé. A tapasztalatok szerint azok a szervezetek tudják hatékonyan csökkenteni a fluktuációt, amelyek tudatosan foglalkoznak a munkavállalók mentális terhelésével egy jól felépített, folyamatosan működő programkerettel. Megoldás lehet a kezükben a rugalmas munkavégzési formák bevezetése, a pszichológiai tanácsadás biztosítása, valamint a támogató, nyitott szervezeti kultúra kialakítása.

A WHC gyakorlati tapasztalatai is azt mutatják, hogy a mentális egészségre fókuszáló intézkedések nemcsak a munkavállalói elégedettséget növelik, hanem üzleti eredményekben is mérhető hatással bírnak. A megfelelően kialakított programok hozzájárulnak a hiányzások csökkentéséhez, a teljesítmény javulásához és a hosszú távú munkavállalói elköteleződés erősítéséhez.

Megtartotta első kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az április 12-i választás és a Tisza Párt kétharmados győzelme óta. Hiába a politikai változás, a jegybank nem módosított, és 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.

A védett árak természetesen még maradnak.

Főleg a Belügyminisztérium épületének eladása verte ki a biztosítékot Magyar Péternél. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő eddigi árverésein nagyon gyakori volt, hogy csak egy ajánlat érkezett.

Az Európai Parlament azt szeretné, ha még ebben az évben véglegessé válna az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetése. A tervei azonban nagyságrendekkel többe kerülnének, mint az Európai Bizottságé.

A határon túlra is dőltek a milliárdok.

A felek közös célja az európai piaci jelenlét további erősítése.

A szektor ismert szereplője kaphatja a tisztséget.

A májusban felálló Tisza-kormány első teendői közé tartozhat, hogy döntsön az elődjétől örökölt hatósági intézkedésekről (árrésstop, kamatstop, védett árak), amelyeket az Orbán-kabinet már a választások után határozatlan idejűekké tett. Erről beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Emellett pedig arról is kifejtette a véleményét, sikerrel járhat-e az új kormány unióspénz-megszerző missziója.

Elsőrendű adósnak minősítették Kínát.

Keddtől nagyot változnak az árak.

