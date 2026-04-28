A bérnél sokkal nagyobb probléma tizedeli a munkaerőállományt

A munkaerőhiányról és annak okairól, megoldásáról szóló hírek évek óta elsősorban a bérekre és a toborzásra koncentrálnak, miközben egy egyre súlyosabb, kevésbé látható probléma formálja alapjaiban a munkaerőpiacot: a kiégés. A WHC Csoport szakértői szerint 2026-ra világossá vált, hogy a munkavállalók megtartásának egyik legnagyobb akadálya már nem feltétlenül az anyagi verseny, hanem a tartós munkahelyi stressz és a mentális túlterheltség.

Az elmúlt időszakban egyre több figyelmeztető jel jelent meg a munkahelyi egészségvédelem területén. Több olyan elemzés látott napvilágot, amelyek szerint százezrek életminőségét és hosszú távú egészségét veszélyezteti a munkahelyi mentális terhelés elhanyagolása. Ez a jelenség nemcsak egyéni, hanem vállalati szinten is komoly következményekkel jár: a WHC előrejelzései szerint ez növekvő fluktuáció, csökkenő teljesítmény és romló szervezeti kultúra formájában jelentkezik.

Április 28-a, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Világnapja jó alkalmat kínál arra, hogy a vállalatok újragondolják a munkavállalói jólléthez való viszonyukat. A mentális egészség támogatása ma már nem tekinthető extra juttatásnak vagy employer branding eszköznek, hiszen alapvető üzleti szükségletté vált.

„A toborzási és megtartási tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több felmondás mögött nem a magasabb bérigény áll. A háttérben gyakran a kezeletlen stressz, a túlterheltség és a kiégés húzódik meg – ez az úgynevezett „láthatatlan fluktuáció”. Amiben egy HR szolgáltató, mint például a WHC segítség tud lenni a cégek számára, az az állapotfelmérés szakasza, legyen szó reális munkaterhelés kialakításáról, feladat- és létszámoptimalizálásról vagy egyértelmű munkaszerepek és elvásárok megfogalmazásáról” – emelte ki Horváth Ágnes, a WHC Heads (szellemi munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés) üzletágvezetője.

Az érintett munkavállalók sok esetben nem a versenytársakhoz mennek át magasabb fizetésért, hanem egyszerűen kilépnek a túlzottan megterhelő munkakörnyezetből, vagy olyan munkahelyet keresnek, ahol jobban érzékelhető az egyensúly és a támogatás. A vállalatok számára ezért a megelőzés vált az egyik legfontosabb stratégiai eszközzé. A tapasztalatok szerint azok a szervezetek tudják hatékonyan csökkenteni a fluktuációt, amelyek tudatosan foglalkoznak a munkavállalók mentális terhelésével egy jól felépített, folyamatosan működő programkerettel. Megoldás lehet a kezükben a rugalmas munkavégzési formák bevezetése, a pszichológiai tanácsadás biztosítása, valamint a támogató, nyitott szervezeti kultúra kialakítása.

A WHC gyakorlati tapasztalatai is azt mutatják, hogy a mentális egészségre fókuszáló intézkedések nemcsak a munkavállalói elégedettséget növelik, hanem üzleti eredményekben is mérhető hatással bírnak. A megfelelően kialakított programok hozzájárulnak a hiányzások csökkentéséhez, a teljesítmény javulásához és a hosszú távú munkavállalói elköteleződés erősítéséhez.