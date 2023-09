A bíróság döntött: nem kell kikérni a lakosság véleményét akkumulátorgyár-ügyben

Az LMP által korábban benyújtott népszavazási kérdés:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne lehessen olyan újabb, akkumulátorok gyártására szolgáló ipari létesítmény üzembehelyezését engedélyezni, amelynek az üzembehelyezésével az ország területén az éves összesített gyártási kapacitás meghaladja, a 2023. december 31-én működő létesítmények összteljesítményét?"

ügyében korábban a Nemzeti Választási Bizottság hozott elutasító döntést. Most a felülvizsgálattal megbízott Kúria is döntött, és helybenhagyta az NVB döntését, egyetértve annak indoklásával, miszerint nem egyértelmű, mit is ért a köznyelv "akkumulátor gyártására szolgáló ipari létesítmény" alatt.

Így eldőlt, hogy - ebben a formában legalábbis - nem lesz népszavazás a Magyarországra elképesztő ütemben érkező akkumulátorgyárak ügyében.