2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró BKV - BKK Üzemanyagok

A BKV-nak persze nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

privatbankar.hu

Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra.

Az olyan nagy közlekedési társaságokra, mint a BKV vagy a Volánbusz, nem vonatkozik a kormány által meghirdetett benzinárstop. A BKV úgy számol, hogy idén akár másfél milliárd forinttal is többet költ majd üzemanyagra, mint a tavaly, írta a Népszava.

Az Orbán-kormány a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét 615 forintban maximálta, de ennyiért csak a benzinkutakon lehet vásárolni. A közlekedési társaságok saját kutakkal rendelkeznek, amelyekhez a Moltól nagykereskedelmi árhoz rögzítetten szerzik be az üzemanyagot. Valamennyi kedvezményt kapnak, de mozgó ár van, ami hetente többször is változhat. A Mol már be is jelentette, hogy március 11-től bruttó 45 forinttal lesz több azoknak az üzemanyag, akikre nem vonatkozik az árstop.

A BKV tavalyi tervszáma 25,8 millió liter gázolaj volt, erre az évre még nincs elfogadott üzleti terve a cégnek, de hasonló mennyiséggel lehet számolni.

A főváros már négy százalékkal többért vásárolja az üzemanyagot, mint a védett áron tankolók. Ez az árszint 14 százalékkal magasabb a 2025-ös évinél. Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra, így ha marad ez a 14 százalékos emelkedés, akkor egész évre vetítve akár 1,5 milliárdos többletköltséget is jelenthet a cégnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

170 ezer ember jelentkezett az EU 1500 álláshelyére

170 ezer ember jelentkezett az Európai Unió versenyvizsgájára, az EPSO szervezésében, amellyel később az EU szerveinél dolgozhatnak. Nem ez az egyetlen mód, ahogy az EU-nál dolgozni lehet, de ez a legbiztosabb mind közül.

Ismét berobbanhatnak az élelmiszerárak? Az első intő jel már meg is érkezett

Ismét berobbanhatnak az élelmiszerárak? Az első intő jel már meg is érkezett

Több hónapnyi csökkenés után februárban ismét emelkedett a globális élelmiszerárak alakulását az 5 legfontosabb termékkategóriában mérő, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által közölt élelmiszerárindex. Pedig az iráni háború hatásai, a Hormuzi-szoros blokádja és a világpiaci energiaárak robbanása még csak most kezdhetnek el begyűrűzni az egyéb szektorok áraiba.

Itt a döntés: rekordmennyiségű olajtartalékot szabadítanak fel fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet.

Mészáros Lőrinc bankja is hitelez Budapestnek

15 milliárd forintot ad márciusban.

Felszólítást küldött az Európai Bizottság Magyarországnak

Egy lépésre a büntetéstől: Magyarországnak meg kell szüntetnie az építőanyagok exportjának korlátozását.

Páncélautók és milliós bőröndök: mit enged a törvény a határokon átnyúló készpénzszállításnál?

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 

Milliárdos profitot termeltek, de most törlik a kaszinós cégeket

Milliárdos profitok után törlik a kaszinós cégeket

A Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. is már végelszámolás alatt áll. Ez logikus következménye az elmúlt hónapok történéseinek, amelyek alaposan átalakították a hazai kaszinópiacot.

Korszakváltás jön a magyar építőiparban

A magyar építőipar szereplői számára a digitalizáció és az adatalapú működés szintje többé nem önkéntes vállalás vagy távoli jövőkép kérdése. Egy friss hazai jogszabályi környezet ugyanis egyértelműen az egységes, digitális azonosítás felé tereli a szektort, ahol a talpon maradás záloga a pontos és szabványos adatkezelés.

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizakötvény-kerete

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizaadósság-kerete

Bár még csak alig három hónap telt el az évből, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) máris teljesítette az idei évre előirányzott devizakötvény- és devizahitel-kibocsátási tervének több mint 60 százalékát. A múlt héten egy meglepő bejelentést tett az ÁKK, amely ráemelt a korábbi dollárkötvényekre, és 6 százalékos kamatozás mellett vont be újabb forrást. A magyar államadósság devizaaránya növekszik, ezért is lenne fontos a stabilan tartott forint. Amit viszont a közel-keleti háború fenyeget.

Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat, és az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168