A BKV-nak persze nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

Az olyan nagy közlekedési társaságokra, mint a BKV vagy a Volánbusz, nem vonatkozik a kormány által meghirdetett benzinárstop. A BKV úgy számol, hogy idén akár másfél milliárd forinttal is többet költ majd üzemanyagra, mint a tavaly, írta a Népszava.

Az Orbán-kormány a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét 615 forintban maximálta, de ennyiért csak a benzinkutakon lehet vásárolni. A közlekedési társaságok saját kutakkal rendelkeznek, amelyekhez a Moltól nagykereskedelmi árhoz rögzítetten szerzik be az üzemanyagot. Valamennyi kedvezményt kapnak, de mozgó ár van, ami hetente többször is változhat. A Mol már be is jelentette, hogy március 11-től bruttó 45 forinttal lesz több azoknak az üzemanyag, akikre nem vonatkozik az árstop.

Kapcsolódó cikk Már korlátozzák a benzinvásárlást egy vidéki benzinkúton Csak 30 litert lehet tankolni.

A BKV tavalyi tervszáma 25,8 millió liter gázolaj volt, erre az évre még nincs elfogadott üzleti terve a cégnek, de hasonló mennyiséggel lehet számolni.

A főváros már négy százalékkal többért vásárolja az üzemanyagot, mint a védett áron tankolók. Ez az árszint 14 százalékkal magasabb a 2025-ös évinél. Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra, így ha marad ez a 14 százalékos emelkedés, akkor egész évre vetítve akár 1,5 milliárdos többletköltséget is jelenthet a cégnek.