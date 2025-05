A BKV szerint szó sincs semmilyen korrupcióról

A Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) 2019-ben lezajlott informatikai és üzemeltetési feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárása szabályosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a cég visszautasít minden korrupciógyanút – közölte a cég vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztató szerint 2019-es informatikai közbeszerzési eljárás támogatására a BKV „az egyik legtekintélyesebb nemzetközi tanácsadót”, a PricewaterhouseCoopers-t (PwC) kérte fel. A PwC részt vett a műszaki tartalom összeállításában, a pályázati kiírás kidolgozásában, a bírálati folyamatban és a szerződéstervezet előkészítésében is, valamint a teljes beszerzési folyamatot is támogatta.

A nyílt uniós közbeszerzési eljárásban csak a Sys IT Services Kft. adott be pályázatot, alvállalkozóként bevonva a T-Systems és a 4IG cégeket. Az

„egyszereplős eljárás miatt a BKV tárgyalási pozíciói gyengültek, azonban a PwC véleménye szerint az ajánlati ár nemhogy kiugróan magas nem volt, hanem a piaci helyzetnek megfelelő értéknél kedvezőbb volt”

- írták.

A közlemény szerint a döntésnél a BKV-nak azt is figyelembe kellett vennie, hogy az informatikai szolgáltatás nemcsak a back office területeket, hanem a teljes közösségi közlekedési szolgáltatást is érinti. A feladatok között van például a forgalmi tevékenységet, a járműkiadásokat, a beosztásokat és a munkaidő-elszámolást támogató informatikai rendszer működtetése is – tudatták.

A 2019. június 28-án megkötött, 5+5 éves keretszerződés 2024-es hosszabbítását megelőzően annak konstrukcióját és árazását „az ugyancsak a legtekintélyesebb nemzetközi tanácsadók közé tartozó” Ernst & Young vizsgálta. Azt állapították meg, hogy a piaci benchmark alatt vizsgált, általános szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok árazása piaci mércével nem kiugró, illetve amennyiben a BKV a vizsgált feladatokat házon belül tervezné elvégezni, a jelenlegi feltételek mellett feltehetően jelentősen magasabb költséggel tudná azt megoldani – olvasható a közleményben.

A 2019-es közbeszerzésen nyertes céggel szemben indult nyomozásban a hatóságok a BKV esetében nem állapították meg a fiktív számlázás gyanúját, büntetőjogi felelősség sem a BKV Zrt.-vel, sem Bolla Tibor volt vezérigazgatóval szemben nem merült fel. A Sys IT Services Kft.-hez kapcsolódó büntetőeljárásnak a BKV nem részese – írták.

A közlemény szerint a BKV 2020 novembere óta nem a büntetőeljárással érintett Sys IT Services Kft.-vel, hanem az abból kivált Sys IT Network Zrt.-vel (névváltoztatás után: PRO-IT Solutions Zrt.) áll szerződéses kapcsolatban, amelynek tulajdonosai és ügyvezetése 2021 júniusától – már a Sys IT Services Kft.-vel kapcsolatos büntetőeljárás megindulását megelőző időponttól – teljesen eltér a büntetőeljárással érintett társaságétól.

Mindezek miatt a BKV

„visszautasít minden, a napokban a sajtóban megjelent, minden alapot vagy bizonyítékot nélkülöző korrupciógyanút”

- közölte a cég.

