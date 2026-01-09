A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

0,1 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom novemberben az októberit, éves szinten pedig 2,5 százalékkal bővült – számolt be lapunk a Központi Statisztikai Hivatal pénteki adatsoráról. A csomagküldő és internetes kiskereskedelem viszont érdemben, 11,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A novemberi kiskereskedelmi forgalmat a Black Friday segítette, főként a tartós cikkek esetében – mondta az Erste Bank makrogazdasági elemzője, Nagy János, aki azonban az összesített éves, 2,5 százalékos növekedésnél magasabb számot várt erre a hónapra. A pozitív reálbér-változás mellett számos, a választásokat megelőző jóléti intézkedés érkezett meg a fogyasztókhoz novemberben, ugyanakkor a java még az idei év elején jön majd. „Ezzel együtt a napokban tapasztalt, szokatlanul zord időjárás forgalomfékező hatása visszavetheti a januári számokat” – tette hozzá.

A fogyasztás húzza majd a gazdaságot?

A csomagküldő és internetes forgalom nagy növekedésének egy része a többi üzlettípusból kerülhetett át az online térbe – véli a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel.

Az üzemanyag-forgalom ugyanakkor csak 0,7 százalékkal emelkedett egy év alatt a csökkenő üzemanyagárak miatt.

Az élelmiszerüzletek forgalma havi bázison 0,9 százalékkal nőtt, ebben szerepet játszik az októberi visszaesés korrekciója az elemző szerint. Az élelmiszer-forgalom emelkedését a jövedelmi helyzet javulása és a bérek növekedése hajtotta, de novemberben megjelenhetett már a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége és a nyugdíjas utalványok hatása mellett a nyugdíjkorrekció szerepe is.

„A közszféra széles rétegeit (pedagógusok, kulturális, szociális szféra dolgozói, igazságügyi dolgozók, önkormányzati, kormányzati tisztviselők) érintő bérfejlesztések hatása döntő részben a fogyasztásban csapódhat le, ennek köszönhetően az idei évben is ez maradhat a gazdasági növekedés legfontosabb motorja” – állítja Molnár. (Tegyük hozzá, hogy az OECD becslése szerint 2025-ben csak minimális, 0,3 százalék volt a magyar GDP bővülése – a szerk.)

A fogyasztás vált a gazdaság nagyjából egyetlen hajtóerejévé

Fotó: Pixabay

Jelentős hatása volt az internetes akcióknak

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint a fogyasztás vált a GDP-növekedés nagyjából egyetlen hajtóerejévé. Ez a negyedik negyedévben is felfelé húzza majd a gazdasági növekedést – a kérdés csak ennek mértéke, ami nagyban meghatározza majd a negyedév gazdasági növekedését is. Ebből a szempontból meghatározó lesz a decemberi adat, ami az ajándékvásárlások miatt az év legerősebb hónapja a kiskereskedelemben.

A novemberi, éves szinten 2,5 százalékos bővülés kedvezőbb Regős várakozásainál, de a nettó reálbérek 5,5 százalékos átlagos növekedését nézve kevésbé lehetünk elégedettek a közgazdász szerint.

A lakosságnak ugyanakkor valamennyire mégis megjött a kedve a vásárláshoz, esetleg elkezdte bepótolni korábban elmaradt beszerzéseit – és ehhez a novemberi Black Friday-akciók megfelelő alkalmat jelenthettek.

„A Black Friday fontosságára mutat rá az internetes kereskedelem 12 százalékos bővülése, hiszen itt ezek az akciók még inkább jellemzőek, azaz tulajdonképpen a novemberi bővülés jelentős része innen származik”

– mondta.

Regős szerint az élelmiszerboltok forgalombővülése részben a korábbi „lefelé vásárlás” megfordulásából adódhat. Ez azt jelenti, hogy a javuló bérviszonyok mellett a vásárlók a boltok saját márkás temékei helyett a jobb minőségű, drágább termékeket veszik le a polcokról.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség ugyanakkor kiábrándítónak nevezte a novemberi adatokat, mert a forgalom növekedési üteme ebben a hónapban sem tudott a reálkeresetek nyomába érni. „A növekedési és jóléti fordulat még mindig várat magára. Az árrésstop február végi kivezetése éppen ezért elengedhetetlen a lakossági fogyasztás felpörgéséhez szükséges üzlet- és infrastruktúra-fejlesztések elindításához” – írta a szövetség az Mfornak küldött közleményében.