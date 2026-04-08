Makró Befektetés Euró

A Bloomberg szerint a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

A kormányváltás elmaradása rövid távú eladási hullámot válthat ki.

A vasárnapi magyar országgyűlési választások közeledtével a nemzetközi befektetők és a piaci stratégák egyre határozottabb pozíciókat vesznek fel. A konszenzus szerint egy ellenzéki győzelem esetén további tér nyílhat a magyar eszközök erősödése előtt. Ezzel szemben a kormányváltás elmaradása rövid távú eladási hullámot válthat ki – számolt be a Bloomberg a Portfolio cikke szerint megkérdezett piaci szereplők elmondása alapján.

A Citigroup magyar államkötvények vételét, valamint az euró forinttal szembeni shortolását (vagyis forinterősödésre játszó pozíció felvételét) javasolta ügyfeleinek. A Société Générale stratégái szerint a forint akár a 370-es szint alá is erősödhet az euróval szemben, ha a Tisza Párt kerül hatalomra. A magyar fizetőeszköz az amerikai–iráni tűzszüneti terv bejelentése előtt még jóval 380 felett járt. A piaci pozicionálás alapja az a várakozás, hogy egy új kormány helyreállítaná a kapcsolatokat az Európai Unióval. Ez megnyitná az utat a befagyasztott uniós források lehívása, sőt esetleg az euró bevezetése előtt is.

Az ellenzéki győzelem mára piaci konszenzussá vált – mondta Giulia Pellegrini, az Allianz Global Investors vezető portfóliómenedzsere.

A szakember szerint „Magyarország idén az egyik legérdekesebb kockázat-hozam arányú, valóban egyedi lehetőség a feltörekvő piacokon belül”. Kurt Knowlson, az Aviva Investors szakértője úgy véli, hogy „egy Tisza-győzelem jelentős kockázati prémiumot árazna ki a magyar eszközökből”. Emellett javulnának az európai kapcsolatok, és a hitelminősítők is konstruktívabb álláspontra helyezkednének.

Orbán Viktor esetleges ismételt győzelme valószínűleg eladási hullámot indítana el a befektetők szerint, a veszteségek azonban korlátozottak maradnának. Carl Vermassen, a Vontobel Asset Management szakembere arra emlékeztetett, hogy „sok rossz hírt már beárazott a piac”. Ráadásul Orbán az évek során összességében fegyelmezetten kezelte a költségvetést. A miniszterelnök köréhez köthető vállalatok, például a 4iG részvényei ugyanakkor meredeken emelkednének. Eközben a BUX index legnagyobb szereplői – az OTP, a Mol és a Richter – széles nemzetközi tevékenységük révén még a hazai gazdaság esetleges gyengélkedése esetén is jól teljesíthetnek.

A befektetők számára a legrosszabb forgatókönyvet egy vitatott választási eredmény jelentené. A bármelyik oldal részéről érkező manipulációs vádak elhúzódó politikai bizonytalanságot, sőt akár utcai tiltakozásokat is eredményezhetnek. 

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 4,1 százalékkal bővült, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Az előző év azonos időszakához képest 1,5, az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent az ipari termelés februárban Magyarországon – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Pedig januárban a kiigazított adatok szerint még éves alapon is 0,3 százalékkal bővült az ágazat teljesítménye.

A nyugdíjasok jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

Márciusban ugyan az éves infláció az egy hónappal korábbinál magasabb lett, 1,8 százalék, de a nyugdíjasoknak csak 1,6 százalékosra gyorsul.

A tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Újranyílik a Hormuzi-szoros, olcsóbb az olaj.

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Ötmilliárd forint közelébe nőtt tavaly a lakáshitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege.

A magyar gazdaság a partvonalról nézi hogyan tarolnak a kínai autók

A kínai járműgyártók, különösen a BYD exportoffenzívája már most beindult, és a jövőben tovább erősödhet. Ezt bizonyítják Európában az erősödő értékesítési számok. Magyarország azonban egyelőre kimarad ennek pozitív hatásaiból, hiszen a szegedi gyárnak még hosszú hónapok kellenek, hogy meginduljon az ottani termelés.

