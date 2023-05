Sorra döntögeti a napokban a negatív rekordokat a nemzetközi gázügyletek elszámolásakor irányadó ár. A rotterdami tőzsdén jegyzett TTF-típus jegyzése már volt 31,5 eurón is. Onnan azonban ma délelőtt felpattant, volt már több mint 1 százalékos pluszban is. Igaz, egy megawattóra még így is alig került többe 32 eurónál.