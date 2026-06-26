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Makró Budapest Turizmus Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A budapesti Bl-döntő sem segített túl sokat a turizmuson

Vég Márton
Vég Márton

Ázsiából nagyon kevés látogató érkezik hónapok óta, ezért visszaesett a budapesti turizmus a KSH adatai szerint.

Április után májusban is felemás hónapot zárt a hazai turizmus a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. A turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január-májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Sokan érkeztek a Bl-döntőre, de nem elegen
Sokan érkeztek a Bl-döntőre, de nem elegen
Fotó: MTI

A külföldi vendégek száma csak 0,2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 855 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 612 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Molnár Dániel szerint is kettős képet mutat a májusi turizmus, a belföldi vendégéjszakák száma nőtt, míg a külföldieké csökkent a magyarországi turisztikai szálláshelyeken. Az MGFÜ vezető elemzője úgy látja, hogy a belföldi forgalom növekedését a jövedelmi helyzet javulása támogatta, illetve a kedvező időjárás is szerepet játszott benne, mivel az idei május az átlagosnál melegebb volt, míg tavaly kifejezetten hűvös volt az év ötödik hónapja. Továbbá két hosszúhétvége is volt idén májusban, ami szintén a turizmus malmára hajtotta a vizet.

A megelőző hónapokhoz hasonlóan az ázsiai vendégéjszakák száma jelentősen, közel negyedével esett egy év alatt, amelyben az iráni háború és a kerozinárak emelkedése nyomán végrehajtott járattörlések szerepét kell kiemelni

- fogalmazott lapunknak küldött elemzésében Molnár Dániel.

Emlékeztetett: májusban újraindult a közvetlen járat az Egyesült Államok és Magyarország között, ennek hatása ugyanakkor egyelőre még nem látszik, a májusi 5,8 százalékos bővülés az észak-amerikai vendégéjszakák számát tekintve elmarad az év elején tapasztalttól. A távolabbi küldőországok gyengébb teljesítményét az európai forgalom sem tudta az elemző szerint ellensúlyozni, az európai vendégéjszakák száma ugyancsak mérséklődött 1,4 százalékkal.

Kiemelendő szerinte, hogy az Egyesült Királyságból érkező vendégek 1,8 százalékkal kevesebb, Franciaországból érkezők pedig csupán 3,3 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban, vagyis a budapesti BL-döntő résztvevőinek hatása nem okozott átrendeződést az adatokban. Pedig a május 30-i Arsenal-PSG meccs előtt azt lehetett mindenhol olvasni, hogy a főváros szálláshelyei dugig megteltek, és elképesztő magas árakon lehetett kiadni minden szobát, lakást. Több fontos régiós küldőország – Csehország, Lengyelország, Románia – is gyengébb, 10 százalék körüli visszaesést mutatott, amit csak részben tudott ellensúlyozni a nagyobb számban érkező német, osztrák vendégforgalom.

Monár Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy területi alapon szintén kettősség látható. Budapest kifejezetten gyengén teljesített, a belföldi és a külföldi forgalom is elmaradt előző évitől a BL-döntő-megrendezés ellenére, feltehetően döntő részben az ázsiai vendégek kiesése miatt. A Balaton is csak kisebb mértékben tudott bővülni. Érdemi növekedést mért a KSH ugyanakkor több vidéki turisztikai régióban is, mint Gyula és térsége, a Mátra-Bükk, Pécs-Villány, Sopron-Fertő vagy Szeged és térsége.

Előretekintve a hazai turizmus ágazatban van tér a bővülésre, azonban az MGFÜ vezető elemzője szerint kockázatok is megjelentek. Például az erős forintárfolyam mellett a külföldi utazások ár-érték aránya is javulhat, miközben a rendkívüli aszályhelyzet, a sok helyen alacsony vízszint és az esetlegesen elrendelt vízhasználati korlátozások elriaszthatják a vendégeket. 

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