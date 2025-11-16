A budapesti reptér a kínai e-kereskedelem regionális elosztóközpontja

A NAV Telexnek küldött adatsora szerint nem uniós országból idén 165 millió e-kereskedelmi küldemény érkezett október 31-ig Magyarországra. A csomagok mindössze 16 százalékának, azaz 26 milliónak volt magyarországi címzettje, a többi küldemény más uniós országokba haladt tovább. Még két hónap hátra van az idei évből, de a küldemények mennyisége már így is felülmúlja a korábbi évekét: tavaly 136 millió, 2023-ban 81 millió, 2022-ben pedig csak 39 millió ilyen csomag érkezett az unión kívülről.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint ráadásul a küldemények több mint 90 százaléka repülőgéppel érkezik hazánkba.

A nagy globális légi express fuvarozók mind jelen vannak Ferihegyen

Fotó: Budapest Airport

Ez jól mutatja, hogy a növekedés hajtómotorja a budapesti repülőtér, ami rekordmennyiségű, 200 ezer tonnányi légiárut kezelt 2025 első félévében. Ez 50 százalékkal volt magasabb 2024 első félévének eredményénél, és megegyezett 2023 egész éves légi-áru-forgalmával.

A légiáru-forgalom gyors növekedése mögött elsősorban az olyan, jellemzően olcsó termékeket kínáló távol-keleti webáruházak állnak, mint a Shein és a Temu, akik évről évre egyre több terméket küldenek az Európai Unióba. Nagyban csökkenti a távol-keleti webáruházak termékeinek árát, hogy az uniós jogszabályok szerint az EU-n kívülről érkező küldemények 150 euróig vámmentesek.