Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Makró Cafeteria

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

Ahol van juttatás, ott magasabb az elégedettség és alacsonyabb a váltási szándék.

A béren kívüli juttatások ma már jóval többet jelentenek egyszerű pénzügyi kiegészítésnél: az OTP Bank 2025. évi cafeteria kutatása szerint a munkavállalók többsége nem az alapbér helyettesítőjeként, hanem a munkáltatói megbecsülés egyik legerősebb jeleként tekint a cafeteriára. A juttatási csomag a munkahelyválasztásnál is fontos szempont, ugyanakkor a mindennapi elégedettséget és a vállalathoz való kötődést is érdemben erősíti – különösen a bizonytalan munkaerőpiaci környezetben, amikor felértékelődik a kiszámíthatóság és a biztonságérzet.

A kutatás szerint 2025-ben a 18–59 éves munkavállalók 71 százaléka részesült béren kívüli juttatásban, ami enyhe emelkedést jelent a 2024-es 68 százalékhoz képest. Az éves átlagos cafeteria összeg 245 ezer forint volt: ez a 2023-as szinthez való visszarendeződést jelzi a 2024-es visszaesést követően, és a vállalati juttatási gyakorlat stabilizálódására utal.

Az adatok ugyanakkor egyértelműen azt mutatják, hogy a cafeteria nemcsak „van”, hanem hat is. Markáns különbség rajzolódik ki a cafeteriában részesülő és az ilyen juttatásokat nem kapó munkavállalók attitűdjei között: míg a cafeteriát kapók 58 százaléka elégedett a munkahelyével, addig a juttatásban nem részesülők körében ez az arány 37 százalék. A fluktuációs szándékban szintén jelentős eltérés látható: a cafeteriát kapók körében csupán 13 százalék tervezi a munkahelyváltást, míg a juttatásokban nem részesülők 20 százaléka gondolkodik váltáson. Mindez arra utal, hogy a cafeteria erősíti a munkáltatóhoz való kötődést, és csökkenti a munkahelyváltási szándékot.

A felmérés azt is megmutatja, mitől számít „jónak” egy juttatási csomag a munkavállalók szemében. A keretösszeg továbbra is meghatározó tényező: évi 300 ezer forint felett érezhetően javul az elégedettség. Emellett kiemelten fontos, hogy a juttatások valóban hasznosak legyenek a dolgozók mindennapjaiban, és illeszkedjenek az egyéni élethelyzetekhez. A választhatóság szintén kulcselem: azok elégedettebbek, akik több elemből választhatnak, és maguk dönthetnek a keretösszeg felosztásáról. A cafeteria hatása a dolgozók megítélése szerint arányaiban jelentősebb, mint a tényleges pénzügyi értéke: a válaszadók 74 százaléka a munkáltatói megbecsülés egyik legerősebb eszközeként tekint rá.

A német ipar is magára talál végre?

