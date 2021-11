A Covid miatt betegfelvételi stop van a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban

Tegnap este a rengeteg Covid-beteg miatt már nem tudták felvenni a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházba azt a pácienst, akit egyéb, sürgősségi ellátást igénylő betegsége miatt vitt a mentő a kórházba.

A mentősök az előző hullámok alatt is sokszor tapasztalták, hogy akár nem Covid-ellátást, vagy éppenséggel Covid-ellátást igénylő betegekkel érkeznek a kórházhoz, helyhiány miatt tovább kell vinniük őket. Elmondásuk szerint azonban a negyedik hullám esetszámai egy ideje jóval durvábbak, mint a hivatalosan megjelenő adatok, a helyzet rosszabb, mint gondolnánk.

A beteget tegnap végül a Szent Margit Kórházba kellett tovább szállítaniuk, ott még volt hely.

Név nélkül nyilatkozó forrásunk azt mondja az esettel kapcsolatban, az előző hullámokban is azt volt a gyakorlat, hogy folyamatosan nyitották meg az újabbnál újabb Covid-osztályokat a telítődés ütemében. Azaz nem előre, prevenciós jelleggel, hanem általában utólag, szélsebesen bővítik, vagy alakítják ki az új Covid-termeket a többi beteg kárára, amikor más kórházban már telítődnek az ágyak.

Tehát Magyarországon is megkezdődhetett a nagyszámú Covid-beteg miatt a kórházak telítődése - legalábbis erre utal a fenti eset -, és az is elképzelhető, hogy ez már korábban is bekövetkezett (erről nincs hivatalos információ). Természetesen küldtünk kérdést a kórháznak, amint megérkezik válaszuk, frissítjük cikkünket.