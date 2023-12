A Covid után az infláció is alaposan megrostálta a hazai turizmus mezőnyét

A két legismertebb hazai szállodalánctól kapott válaszok is jól érzékeltetik, hogy összességében meglehetősen felemás évet zárt a hazai turizmus.

Rekord évünk volt, rekord profit nélkül. Forgalmi adatainkat tekintve az év során több alkalommal az elmúlt 51 évünk legjobb számait értük el. A mérleg eredménye mégsem mutat ilyen kedvező képet. Az infláció, a még mindig duplájára emelkedett energia- és az egyéb költségek növekedésének hatására nagy mértékben romlott a jövedelmezéségünk

- mondta lapunknak Fabriczki Petra, a Danubius Hotels kommunikációs igazgatója. Ugyanakkor folytatják nagyszabású beruházásaikat, szállodáik megújítását. Például Budapesten a Danubius Hotel Heliában zajlik a szobafelújítás, ebben az ütemben 100 szoba újul meg, tavasztól új szobatípusokkal várva a vendégeket. Összességében abban bíznak, hogy 2024-ben a 16 magyarországi szállodájukban, az idei 2 millió vendégéjszakánál is többet töltenek majd el a vendégek.

A Mészáros Lőrinchez köthető Hunguest Hotels házaiban is dübörgött idén a felújítás. A cég arról tájékoztatta lapunkat, hogy a közel ötvenmilliárd forintból megvalósuló fejlesztési programjukban, melynek kevesebb mint egyharmada a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióban elnyert állami támogatás, 2023-ban 800 szobát adtak át. Öt szállodaépület teljes körű átalakítását végezték el Bükfürdőn, Egerszalókon, Gyulán, Hévízen és Szegeden. A tavalyi évhez hasonlóan idén is sikerült bővíteniük a portfóliót: a ceglédi Hotel Aquarell üzemeltetési jogát nyerték el ötéves időtartamra. A Hunguest is úgy érezte, hogy a gazdasági helyzet egyértelműen hatással volt a belföldi keresletre, de a január-szeptember időszakban jelentősen az országos átlag felett nőtt a szállodáiban eltöltött vendégéjszakák száma.

A KSH adatai egyelőre októberig mutatják az országos eredményeket. A turisztikai szálláshelyeken 1,5 százalékkal több, összesen 35,6 millió vendégéjszakát regisztráltak. Tehát a koronavírus-járvánnyal sújtott 2022-es évhez képest sikerült mindössze 1,5 százalékkal növekedni. Ráadásul a belföldi vendégek 6,4 százalékkal kevesebbet éjszakáztak távol az otthonuktól, a külföldiek ellenben 12 százalékkal több (közel 19 millió, illetve 16,7 millió) vendégéjszakát töltöttek el a magyar turisztikai szálláshelyeken.

Ezt két dologgal magyarázzák a szakemberek: a Covid-lezárások vége miatt a magyarok is külföldön nyaraltak, a külföldiek - főleg az ázsiaiak és az amerikaiak - szintén újra bekapcsolódtak a globális turizmusba, amiből Magyarország is tudott profitálni. A másik dolog viszont az energiaválság és az infláció: a magyarok egy részének vagy nem volt pénze utazni, vagy a drágaság miatt rövidebb időre foglalt, a szállodák pedig vagy bezártak vagy jelentősen árat emeltek.

Ennek az lett az eredménye, hogy a nemzetközi turizmus fokozódása elsősorban a budapesti szálláshely-adatokban látszik meg: itt 11,4 százalék volt a vendégéjszakák számának emelkedése. A többi desztináció ugyanakkor vegyes képet mutat: a bük-sárvári régió 12,4 százalékos csökkenést, nem függetlenül a cseh turisták alacsonyabb számától. Szintén számottevő, 16,4 százalékos volt a visszaesés a pécs-villányi régióban.

A jelentős inflációt mutatja, hogy például októberben a vendégek száma 6,9, a vendégéjszakáké 5,1 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ellenben az összes bruttó árbevétel 52 milliárd forint volt, ez pedig folyó áron 18 százalékkal volt magasabb. A plusz pénz jelentős része viszont Budapesten csapódott le. Míg főleg a vidéki házakat érintette negatívan, hogy a megélhetési válság miatt a kormány ősszel lehetővé tette, hogy a SZÉP-kártyákkal a boltokban is fizethessünk élelmiszer-vásárláskor.

Az év nagy vitája a Balatonról szólt. Nem igazolták vissza a KSH augusztusi adatai azt az optimizmust, ami a kormánymédiából áradt a hazai turizmussal kapcsolatban. Tehát azoknak lett igazuk, akik azt mondták, hogy gyenge volt a balatoni szezon. Ez a számok nyelvén: tavaly augusztusban 896 ezer hazai vendégéjszaka volt a Balatonnál, idén 869 ezer, míg külföldiből a 357 ezer éjszaka ugyan 374 ezerre nőtt, de az összesített mérleg:

tavaly augusztusban 1 millió 253 ezer éjszakát töltöttek el fizető vendégek a tónál, idén augusztusban 1 millió 242 ezer éjszakát.

A gazdasági nehézségek az éttermeket is alaposan megrostálták. Nyári hír volt, hogy hét év nyitva tartás után végleg bezárt a Ráday utcai Input Kitchen & Bar, miközben a Duna másik oldalán, Újbudán is leköszönt a Vokal Rock Bistro. November közepén bezárt a budapesti Petrus Restaurant is. A legnehezebb helyzetben azok a kis- és családi vállalkozások voltak, amelyek már a Covid alatt felélték a tartalékaikat. Tavaly csak ideiglenesen zártak be, de sok étterem nem tudott újranyitni a nyugati országrészben sem.

A Telex tudósítása szerint Sopron belvárosában bezárt vendéglátóhelyek árulkodnak arról is, mennyire visszaesett ott a turizmus, mivel évek óta várja új bérlőjét a Tűztoronyhoz közeli Fogas, a várkerületi Rókalyuk Söröző. De üres, egykor jól menő szórakozóhelyek zárt ajtaját látni a történelmi belvárosban. A KSH adatai szerint 2023 első felében átlagosan napi 5,3 étterem, büfé, cukrászda vagy szórakozóhely húzta le a rolót.