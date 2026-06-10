A családbarát munkahely már nem extra juttatás

A Workmonitor 2026 kutatás szerint a munka-magánélet egyensúlyát megfelelőnek érzők aránya a Z generációnál mindössze 50 százalék, a millenniáloknál 61 százalék, az X generációnál 64 százalék, míg a baby boomereknél 76 százalék. A felmérés alapján a munka-magánélet egyensúlya több generáció számára is kihívást jelent. A családos munkavállalók szempontjából ez különösen fontos kérdés, hiszen a munkát a családi kötelezettségekkel párhuzamosan kell szervezniük. A legfontosabb elvárás egyértelműen a rugalmasság. A gyermeket nevelő munkavállalók számára ma már alap, hogy legyen lehetőségük otthonról dolgozni, rugalmasan alakítani a munkaidejüket, vagy szükség esetén részmunkaidőben dolgozni. Ez nemcsak kényelmi kérdés, közvetlen hatással van a mentális jóllétre, a stressz-szintre és a teljesítményre is.

A családbarát működés ma már nem áll meg az elveknél. Egyre több vállalat kínál kézzelfogható megoldásokat: heti 2–3 napos home office lehetőséget, nyári extra távmunkát, vagy a munkahelyen kialakított gyereksarkot, ahol a szülők biztonságosan tudhatják gyermekeiket munka közben is ezekben a nagy logisztikai kihívást jelentő időszakban is.

A K&H működését hosszú ideje áthatja az átfogó családbarát szemlélet, amely valódi lehetőséget kínál a munka és a magánélet egyensúlyának megtartására, illetve az átjárhatóságra. Ennek köszönhetően a munkatársak nemcsak a szakmai, hanem a magánéleti céljaikban is kiteljesedhetnek, kiegyensúlyozottan és hosszú távon elégedetten.

Új szelek fújnak a családos dolgozóknál

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„A K&H-nál hiszünk abban, hogy nem kell választani a munka és a család között és tudatosan úgy alakítjuk a működésünket, hogy a családos kollégák ne kényszerüljenek kompromisszumokra. A rugalmas, akár 50 százalékos home office lehetőség stabil keretet ad a mindennapokhoz, amit a kisgyerekes munkatársak számára a nyári időszakban extra távmunkalehetőség egészít ki. A bölcsődei, óvodai és iskolai nyári szünet ideje sok esetben nehezen megoldható kihívást jelenthet a kisgyermekes szülők számára, ezért kibővített nyári távmunka lehetőségével próbálunk enyhíteni az érintett szülők nehézségein. Ilyenkor akár három héten át is teljes egészében otthonról dolgozhatnak. Ezt tovább erősíti a gyermekek nyári táborozásának támogatása is, amely kézzelfogható segítséget jelent a családoknak a legnehezebb logisztikai időszakban. Ezek az intézkedések együtt biztosítják, hogy a munkavállalók hosszú távon is fenntartható módon tudjanak teljesíteni. A családbarát működés ma már nem extra juttatás, hanem alapelvárás – aki ezt időben felismeri, hosszú távon versenyelőnyt szerez a munkaerőpiacon” –mondta Medvey Leila, a K&H HR vezetője.