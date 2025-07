A Csányi Pincészet masszív veszteségben, Mészáros Lőrinc Oroszországba exportál borokat

A 2024-es év különösen nehéz volt a magyar szőlő- és borágazat számára, mivel az időjárási szélsőségek és a technológiai kihívások egyaránt komoly terhet róttak az ágazatra. Emiatt a szüret 2024-ben jelentősen korábban, akár 2-4 héttel a szokásos időpont előtt kezdődött – derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának jelentéséből év elején. A szüretelt szőlő mennyisége 2024-ben országos szinten 3,73 millió mázsa volt, ami az elmúlt tíz év legalacsonyabb termése, és 11 százalékkal maradt el a 2014–2023-as évek átlagától. Mindeközben a borvásárlás világszintű csökkenése is megfigyelhető, többek között az alkoholellenes trendek térnyerése miatt. Ezek után nézzük, az ország pár borászata hogy tudott megbirkózni 2024-gyel:

Villányi borvidék

A 78 fős Csányi Pincészet Zrt. valahogy nem tud kibújni a veszteség alól. Bár a korábbi 1,8 milliárd forintról 2,1 milliárd forintra nőtt nettó árbevételt produkáltak, a nyereség továbbra is elkerüli a céget. Zsinórban ez a harmadik év, amikor közel azonos nagyságú veszteséget termelt: 2022-ben 585 millió, 2023-ban 553,5 millió, míg tavaly 577,6 millió forintos negatív eredménnyel zárta az évet.

Ettől függetlenül az ötfős igazgatóságnak 2024-ben a tavalyinál többet, 30,7 millió forintot fizettek ki. A Csányi borok zömét egyébként EU-n belül értékesítik, a legtöbbet Szlovákiában. Az EU-n kívüli piacon pedig Kína a legnagyobb felvásárló.

A Gere Attila nevével fémjelzett 9 fős Weninger & Gere Kft.-nek tavaly árnyalatnyival jobb forgalma volt, hiszen 275 millióról 293 millió forintra növelte nettó árbevételét, ám a korábbi 3,3 milliós nyereség után tavaly mégis 25,3 millió forintos veszteséget könyvelhettek el. A pénzügyi műveletek és az üzemi tevékenység csökkenése is áll a háttérben. A cégben névleg tulajdonosváltás történt, tavaly nyár óta a 2023-ban vagyonkezelésre alapított Weninger & Gere Nimbus Kft. viszi, de ez a vállalkozás is a Gere családé. Mindeközben Gere Andreát választották meg a Pannon Bormíves Céh elnökének.

A 24 fős Bock Pince Kft. is veszteséges évet zárt (ahogy 2023-ban is). A tavaly nyáron életműdíjat kapott Bock József nevével fémjelzett borászat forgalma kicsit visszaesve a korábbi 371,1 millió után 314,2 millió forint nettó árbevételt csinált, ám a korábbi 6 milliós veszteségét csak tovább növelve 23,8 milliós negatívumot könyvelhetett el. Tény, hogy rövid távú kötelezettségei alig csökkentek egy év alatt, és üzemi tevékenységük is visszaesett. Pedig költségvetési támogatást is kaptak 8,8 millió forint értékben.

Júniusban derült ki, hogy 2024-ben a Bock Pince lett az Országos Borverseny legeredményesebb borászata.

A 14 fős gárdával dolgozó, tavaly nyáron még egy ügyvezetőt kapott Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet Zrt. forgalma 803,7 millióról 764 millióra esett, de korábbi 8,3 milliós veszteségét sikerült 1,3 millió forintos nyereségbe fordítania. Mint a kiegészítő mellékletben írják: a támogatások összege kis mértékben csökkent, kevesebb lett a szőlő is, aminek az árát jelentősen nem tudták emelni, ezért romlott az üzemi eredményük. Ezért a jövőre nézve új szőlő telepítésébe fogtak.

Tokaji borvidék

Ebben a régióban vannak borászati érdekeltségei Mészáros Lőrincnek is. Az idén is leggazdagabb magyar üzleti köre egyébként pár éve a francia borászatban is megvetette a lábát. Ugyanis a felcsúti milliárdos „házi borásza”, Kalocsai László bordeaux-i cége, a Winemajor SAS 2021-ben megszerzett egy patinás borbirtokot, melynek főoldalán azóta is Mészáros borászati érdekeltségeinek ügyvezetője néz vissza az odatévedő érdeklődőkre. Már meg is nyitotta ehhez kapcsolódó szállodáját, sőt, idén több mint négymilliárd forintért vásárolt luxusvillát a francia Riviérán. Érdekes egybeesés, hogy az elmúlt egy évben Cannes környékén összesen 21 alkalommal szálltak le a Mészáros Lőrinchez köthető magánrepülőgépek.

Mészáros Lőrinc Dereszla-borokat exportál Putyin országába

Fotó: dereszlavinoteka.hu

Mindeközben Mészáros Lőrinc magyar borászati érdekeltségeiben tavaly is röpködek a mínuszok:

A Talentis Consulting Zrt. tagja, a 9 fős Dereszla Balaton Kft. korábbi 68,6 milliós vesztesége 179 millióra hízott, pedig az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét produkálva 201 millióról 302 milliós forgalmat csinált.

korábbi 68,6 milliós vesztesége 179 millióra hízott, pedig az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét produkálva 201 millióról 302 milliós forgalmat csinált. A 36 fős Dereszla Bortermelő Kft. – amely tavaly exportált először Oroszországba is, mindjárt 40 millió forint értékben –, úgy tudott nyereségessé válni, hogy tavaly ősszel három céget is beolvasztottak: a Dereszla Sparkling Kft.-t, a Henye Borászat Kft.-t, és a Tokaj-Major Bortermelő Kft.-t-. Ennek köszönhetően a cég a korábbi 35,4 milliós veszteséget 15,5 milliós profitba fordította át, viszont még az összeolvadás után is kevesebb volt a forgalma: a korábbi 1,6 milliárd forintos árbevétel után 952 millióval zárta az évet. (Tavaly megírtuk, hogy 2023-ban a beolvadás előtt álló Dereszla Sparkling és a Henye Borászat összesen 141 milliós veszteséget termeltek, csupán a Tokaj-Major Kft.-nél képződött nyereség, igaz, mindössze 6,8 millió). A kiegészítő melléklet szerint a beolvadt Henye Borászatot épp felújítják és átalakítják, és várhatóan 2025-ben nyitják meg az új borbárt és vendégházat.

Az állami Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványhoz került 88 fős Grand Tokaj Zrt. szintén nem bír kikeveredni a veszteségek hálójából. Igaz, a korábbi 3,1 milliárd forintról 3,6 milliárdra növelték nettó árbevételüket, és az 526,6 milliós veszteséget is sikerült 226,6 millió forintra leküzdeniük. A 2025. márciusától új vezérigazgatót kapott cég vissza nem térítendő támogatása is csökkent: míg 2023-ban 136,7 milliót kapott, addig 2024-ben 44,6 millió forinthoz jutott. A vezető tisztségviselők tiszteletdíját is karcsúsították, az évi 126,5 millió helyett már „csak” 107,6 millió forintot vihettek haza. Viszont az Országos Borversenyen a legmagasabb pontszámot egy amforában érlelt tokaji esszenciájuk érte el.

A 20 fős Sauska Tokaj Kft. nettó árbevétele a korábbi 471,5 millióról 480 millióra szépült, 137 milliós vesztesége pedig 5,8 milliósra apadt. 2024-ben a cég 100 százalékban tulajdonosává vált a Birsalmás Nonprofit Kft.-nek, és vissza nem térítendő támogatásai 30,7 millióról 60 millióra duzzadtak.

A 23 fős MAD Wine Kft.-ben üzletrész átruházás történt, immár a St. Tamás Borászati Kft. és a HUPA Invest Kft. is tulajdonosa lett a cégnek a MAD Goat Holding mellett, minden bizonnyal a 2023-as óriási 700 milliós veszteség miatt, amit a tavalyi évközi mérleg szerint sikerült 4,7 milliós negatívumra szépíteni. Tavaly a cégnél vagyoni részesedést foglaltak le, idén májustól pedig újra végrehajtást indult ellenük adótartozás miatt.

A Gróf Dégenfeld Kastélyszállót is ellátó Dégenfeld Szőlészeti Borászati Bt. még nem adta le tavalyi beszámolóját, de a régió legkarakterisztikusabb borát gyártó, organikus gazdálkodást folytató 19 fős Tokaj-Hétszőlő Kft. igen. Sajnos ismét veszteséges lett: a korábbi 316 milliós forgalma 270 millióra esett, 75 milliós nyeresége pedig 128 milliós veszteségbe fordult át. Kiegészítő mellékletükben ezt úgy magyarázzák: a világpiac jelenleg egy komoly átrendeződésen esik át, az eddigi súlypontok eltolódnak, és az árbevételnövekedés nem tudta ellensúlyozni az export visszaesését.

Szekszárdi borvidék

A 40 fős Mészáros Borház Borászati Kft.-nek sikerült forgalmát kicsit növelnie, a korábbi 1,4 milliárdról 1,5 millióra, ám nyeresége a korábbi 78,4 millióról 58,3 millióra esett vissza. Mészáros Pálék viszik a négycsillagos Hotel Meropsot és az ettől különálló Merops Éttermet, ahol a ház borai és pezsgői fogyaszthatók.

A 14 fős Dúzsi Tamás és családja „Szegzárdi” Borászati Kft. tavaly három új fiókteleppel is szaporodott, és új tulajdonosként a családtagok Dúzsi Családi Vagyonkezelő Alapítvány lett. A családi vállalkozás visszafogottabb árbevételből tudott nagyobb nyereséget csinálni. Ugyanis a korábbi 270,6 millió után 208,5 millió forintos nettó forgalommal zárták 2024-et (ami az elmúlt öt év legalacsonyabb bevétele), ám a nyereség 22 ezer forintról 16,3 millióra nőtt.

A 13 fős Takler Pince Borászati Kft. a korábbi 640 millió után tavaly 588,6 milliós nettó árbevétellel zárt, nyeresége 41,3 millióról 50,9 millióra hízott – ebből 50 milliót ki is vettek osztalékként.

Beszámolójuk adatai alapján látható, hogy tavaly személyi jellegű kifizetésekre jóval többet költöttek, 48,7 millióról 72,5 millióra növelték a munkavállalókra fordított költségeket. A szekszárdi Borbirtok mellett 2021 óta viszik az óbudai Takler Borbárt.

A 33 főt foglalkoztató Bodri Pincészet Borászati Kft.-nek eddig úgy tűnt, hogy fantasztikus éve volt 2024, hiszen nettó árbevételük 900 millió forintról 1 milliárd forintra nőtt, nyereségük azonban egészen döbbenetes módon emelkedett: 8,5 millióról 3 milliárd forintra. A kiegészítő melléklet szerint közel 4 milliárd forintos egyéb bevétele volt a cégnek, a költségvetésből pedig 59 millió forintot kaptak.

A Bodri Pincészetben döbbenetes profitnövekedés volt tavaly

Fotó: Facebook

Küldtünk kérdést Bodri István borásznak, hogy az üzemi eredményük miért ugrott meg 106 millióról 3,2 milliárd forintra, amikor jött a hír, hogy letartóztatták az egyik legjelentősebb szekszárdi borászat vezetőjét nagy értékű költségvetési csalás gyanúja miatt.

A Magyar Hang szerint B. I.-ről lehet szó, akinek pincészeténél a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult. Szijjártó Péter külügyminiszter például 2020-ben helikopterrel érkezett oda, és a borász birtokán ünnepelte Lázár János is a 2022-es választási győzelmét. Az ügyészség az ügy részleteiről júniusban azt közölte: az elkövető cégei túlárazással jutottak pályázati támogatáshoz, mellyel 3,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Eger és környéke

A 27 fős St. Andrea Szőlő-, Bortermelő és Értékesítő Kft. hajszálnyival lemaradva a korábbi 760,6 millió forintos nettó forgalmától, 2024-ben 741,6 milliós bevételt csinált. Nyeresége azonban jócskán visszaesett, 155,4 millió után tavaly 90,2 millióra csökkent. Éttermük mellett az idén hetedik születésnapját ünneplő St. Andrea Wine & SkyBár Budapest egyik legszebb épületének tetejéről kínál lenyűgöző panorámát és saját borokat.

A Gál Tibor Pincészet különleges éven van túl: nem csinált forgalmat, és a korábbi 5,7 millió forintos nyeresége 3,9 millióra csökkent. Kiegészítő mellékletében azonban nem tér ki arra, mi okozta az értékesítés teljes hiányát.

Balatoni borvidék

A 169 fős Varga Pincészet Kft. mintha megismételte volna a 2023-as évét. 7,2 milliárdos nettó árbevételét 7,1 milliárdra karcsúsította, 186 milliós nyereségét pedig 185 millióra módosította. Legnagyobb bevétele itthoni eladásokból származik, míg legtöbbet Szlovákiába exportál. Idén nyáron azonban új dologgal rukkolnak elő. „Varga BalaTone: Egy korty zene” nevezetű koncertjeikre jól ismert előadókkal és zenekarokkal várják badacsonyörsi pincészetükben a látogatókat, a belépőjegy korlátlan borfogyasztást tartalmaz.

Az immár 14 főre csökkent Laposa Birtok Kft. az elmúlt öt év legszebb forgalmát produkálva 809 millió forintról 866 millióra növelte nettó árbevételét, és ugyanezen időszak második legjobb nyereségét, 198 milliót abszolválta. Bevételeiket erősíti négy leányvállalata, köztük a megújult Borteraszuk, a koncerteket is szervező Friss Terasz és a Hableány étterem.

A Borbély Családi Pincészet 91,8 millióról 95,7 millióra növelte forgalmát, nyereségét pedig 26,6 millióról 31,3 millióra hízlalta fel. A 11 fős Pátzay Pincészet kezdi maga mögött hagyni a korábbi beruházásaik miatti veszteséges éveket. Elkészült a Pátzay Fogadóház és Borterasz, amely most már pénzt is hoz a házhoz, ezért a 2023-as 20,5 milliós profit után 2024-ben 60 milliós nyereséget produkáltak. Bevételeik az elmúlt évek legmagasabbika, 386 millió lett.

Légliék kis, 6 fős cége hozta az elmúlt évek színvonalát. A korábbi 240 milliós forgalma után tavaly 213,7 millióval zártak, ugyanakkor az elmúlt öt év legkisebb nyereségét, 1,9 milliót könyvelhettek el, melynek okát a negatív pénzügyi műveletekben látják.

Somlói borvidék

Bár a 38 fős Kreinbacher Birtok és Pezsgőpincészet 1,2 milliárd forintról 1,3 forintra növelte nettó bevételét, nyeresége tovább apadt, a korábbi 120 millióról 37 millióra. Ennek oka, hogy a cég fejlesztései nem értek még véget, Somlóvásárhelyen új, 7000 négyzetméteres pezsgőérlelő üzemet építenek.

A 2023-as nyári ünnepélyes alapkőletételen még Nagy István agrárminiszter is beszélt, az 5,8 milliárdos ráfordítás fele kormányzati, illetve vidékfejlesztési támogatás. A birtokon egyébként a szálláshely és az étterem 2024. október 31. óta nem látogatható, mivel egy átfogó fejlesztési koncepció keretében a jelenlegi 15 helyett 43 szobát alakítanak ki, és wellness szolgáltatásokkal és szekcionálható konferencia létesítménnyel is bővül a kínálat.

A 21 főt foglalkoztató Tornai Pincészetnek sikerült lefaragnia veszteségét. Bár 266 millióról 283 millióra nőtt nettó árbevétele, még mindig veszteséges. Igaz, a korábbi 140 milliós negatív eredményt 41,4 millióra csökkentette. Beszámolójukban hozzáteszik: 2024-ben sajnos rossz volt a termésátlag.

Etyeki borvidék

A 21 fős Etyeki Kúria Borgazdaság nagyobb forgalom mellett sem lett nyereséges. Bár 1,1 milliárd vissza nem térítendő támogatásban részesültek, s 403 millióról 480 millióra növelték nettó árbevételüket, mégis, a korábbi 194 milliós veszteségük immár 284 millióra rúg.

A szintén 21 fős, 2025 márciusában új ügyvezetőt kapott Haraszthy Pincészet forgalma minimális csökkenéssel 666 millióról 659 millióra alakult, míg nyeresége a 46,5 millióról 53,6 millióra nőtt.

A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos cége, a 12 fős Rókusfalvy Birtokra tavaly új ügyvezetőket neveztek ki a családból, és tovább szépítettek felfelé ívelő számaikon. A lassan két éve működő Borhotellel együtt 222,8 millióról 285 millióra növelték nettó árbevételüket, nyereségük 4 millióról 17 millióra nőtt.

Az organikus gazdálkodást folytató kis családi vállalkozás, a Hernyák Birtok nagyot nőtt tavaly. 39,8 millió forintról 62,4 millióra növelték nettó árbevételüket, nyereségük pedig az elmúlt öt év legszebb száma lett, hiszen 6,8 millióról 24 millióra hízlalták.

Ebben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy Hernyákék komoly fejlesztéseken vannak túl, hiszen Füvészkertjük megépítése óta Etyek egyik legkeresettebb esküvő helyszínévé váltak, és a pezsgőkészítésben is komoly lépéseket tettek. Terveik között szerepel egy, a saját füvészkertjükben megtermelt gyógyfüvekből összeállított gyomorkeserű megalkotása.

Ugyan a Nyakas Pince nem etyeki, de mégis közel fekszik hozzá, ezért őket is itt említjük meg: az elmúlt öt év legjobb forgalmát hozták az 1,5 milliárddal, amiből a korábbi 309,8 milliós profit helyett tavaly 264 milliót fölöztek le.