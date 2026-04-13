A dízel ára ismét bezuhan

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken, méghozzá bruttó 12 forinttal – számol be róla a holtankoljak.hu.

2026.április 13-án a piaci átlagárak még a következők:

95-ös benzin: 678 forint/liter

Gázolaj: 763 forint/liter

Védett árak (a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára):

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Aggodalomra adhat ugyanakkor okot, hogy a zátonyra futott amerikai-iráni tárgyalások ismét növelték a világpiaci kőolajárakat. Erről itt olvashatnak:

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>