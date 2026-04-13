A dízel ára ismét bezuhan

A gázolaj literje ismét lényegesen olcsóbb lesz, a beziné nem változik.

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken, méghozzá bruttó 12 forinttal – számol be róla a holtankoljak.hu.

2026.április 13-án a piaci átlagárak még a következők: 

  • 95-ös benzin: 678 forint/liter
  • Gázolaj: 763 forint/liter

Védett árak (a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára):

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter

Aggodalomra adhat ugyanakkor okot, hogy a zátonyra futott amerikai-iráni tárgyalások ismét növelték a világpiaci kőolajárakat. Erről itt olvashatnak:

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt

Ezt tervezi az Európai Unió az energiaválság ellen

A Hormuzi-szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon. Ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn. Eközben Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására.

UBS: 4 százalék közelébe pöröghet fel a magyar GDP, tovább erősödhet a forint

Az ellenzéki Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a parlamenti választásokon, ami a UBS elemzése szerint jelentős reformpotenciált szabadíthat fel. A lehetőségek az uniós források feloldásától a költségvetési konszolidáción át egészen az euróbevezetés előkészítéséig terjednek, amik jó lehetőségeket kínálnak a magyar állampapírok és a részvények piacán is.

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Az építőipari termelés 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Csak az előző hónaphoz viszonyítva kedvező az adat.

Majdnem akkora a félnapos részvételi arány, mint 1998-ban az egész napos. Pest megye viszi a prímet, a szabolcsiak vannak a részvételi lista végén.

A leggazdagabb magyar miatt nem lesz városligeti majális

Idén május elsején megszakad egy 135 éves hagyomány: nem rendezhetnek majálist a szakszervezetek a Városligetben. A terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. ugyanis évek óta tartó kiszorítósdi után – és idén is több hónapos időhúzást követően – ezúttal egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A teljes területet az ünnep idejére a kormányközeli – Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó – Indamedia Csoport kapta meg.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az elmúlt napokban országszerte olyan óriásplakátokkal találkozhatunk, mely szerint Magyarországon a legolcsóbb a 95-ös oktánszámú benzin. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen több olyan ország is van az unióban, ahol alacsonyabb árat találunk. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a hatósági árnak köszönhetően valóban az olcsóbb országok közé kerültünk.

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Fontos határidő érkezik a választások után: májustól már nem csak a jogállamisági eljárás, hanem a túlzottdeficit-eljárás oldaláról is fenyegetheti Magyarországot az uniós fejlesztési források teljes blokkolása. Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra, az új kormánynak szembe kell néznie a választási osztogatás költségvetési következményeivel.

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Fennáll a veszély, hogy a tartósan gyenge teljesítményhez „hozzászokik” a gazdaság, és valójában az alacsonyabb szint a valóságos képességet mutatja. Nagy kérdés, hogy az új kormány gazdaságpolitikája képes lesz-e egy magasabb növekedési pályára állítani Magyarországot. 

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

Az idei költségvetési hiánycél 81 százalékát teszi ki az év első három hónapjában összeadódott deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a költségvetés stabil.

