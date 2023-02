A Duna másik partjára költözött a főpolgármester

Karácsony Gergely eladta zuglói házát, és megvette azt a 97 négyzetméteres II. kerületi lakást, amit korábban a családjával bérelt 2021 óta – derül ki a főpolgármester friss vagyonnyilatkozatából.

A 2022-ben vásárolt lakásnak Karácsony felerészben a tulajdonosa - írja a 24.hu.

Karácsony Gergely már Budáról jár be a Főpolgármesteri Hivatalba. Fotó: Bánkuti András

Ugyanez a helyzet azzal a sóstói üdülővel, melyet még 2020-ban vásárolt a politikus, így ez már a tavalyi nyilatkozatában is szerepelt. Karácsonynak autó nincs a nevén, banki tartozása 30 millióról 30 millió 300 ezerre nőtt.

Magánszemélynek is tartozik 9 millióval, ez a tétel is nőtt tavaly óta, 5,3 millióval. Lakástakarékpénztári megtakarítása is emelkedett, ez az összeg már 2,3 millióra rúg. Bankszámláján bevallása szerint egymillió forint van.

