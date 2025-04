A faktoringpiacon nyomulhat tovább az orosz-magyar topmilliárdos család

Nagyon aktívak a cégalapításban, lapunk írta meg, hogy tavaly öt céggel szaporodott a városligeti villába bejelentett cégek száma. A család a turizmusban, energiaszektorban, magánegészségügyben és az ingatlanpiacon is jelentős érdekeltségekkel rendelkezik. Befolyásukat jól mutatja, hogy Timur Megdetovics Rahimkulov fia volt az a diák, aki szabályellenes módon vizsgázhatott a Budapesti Corvinus Egyetemen.

A Kafijat alaptőkéjét 2008 áprilisáig 98,45 milliárd forintra emelték, akkor azonban 10,45 milliárdra szállították le – ez egybeesett azzal, hogy az édesapa visszament Oroszországba, vélhetően nem üres kézzel. Két fia viszont Magyarországon maradt, a Kafijat részesedésén pedig szó szerint testvériesen megosztoztak. A Kafijat 2023-ban is közel 8 milliárd forintot hozott a családnak, így a saját tőke is 150 milliárd forint fölé kúszott.

A magyar állampolgársággal is rendelkező orosz üzletemberről, Rahimkulov Ruszlanról a G7.hu írta meg, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere, családja összességében pedig a leggazdagabb lehet (500 milliárd forint). Az anyacég a Kafijat Zrt., amit 2007 februárjában alapított 5,85 milliárd forinttal az orosz Megdet Rahimkulov és két fia, Ruszlan és Timur. Az édesapa 2008-as hazatelepüléséig volt a néhai Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) tulajdonosa és első embere. Az ÁÉB 1922-ben alakult meg Magyar Ipari és Kereskedelmi Ellenőrző Bank néven. A bankot 1948-ban államosították. Az Általános Értékforgalmi Bank nevet 1952-ben vette fel, és 1952-tól 1986-ig a Pénzintézeti Központ részeként működött. A teljes körű kereskedelmi banki jogosítványokat 1987-ben kapta meg.

A szövetség adatai szerint a piac bővül, ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy felkeltette a Rahimkulov család érdeklődését. A magyar faktoringpiac egyik legfontosabb mutatója a faktorált forgalom, amely 2024-ben elérte a 6513,78 milliárd forintot. Ez 23 százalékos növekedést jelent az előző évi adatokhoz képest, ami azt mutatja, hogy egyre több vállalkozás használja ezt a pénzügyi megoldást. Ezzel párhuzamosan a bruttó faktorált állomány is 19 százalékkal emelkedett, míg a nettó 20 százalékos növekedést mutatott. Rengeteg cég dolgozik a piacon, a verseny elég nagy, a legtöbb banknak van saját faktoringágazata is.

Még viszonylag kevesen vannak tisztában azzal, mi is pontosan a faktorálás. A Magyar Faktoring Szövetség oldalán elérhető definíció szerint a faktoringra sokféle fogalmi meghatározás létezik. A nemzetközileg legelterjedtebb megfogalmazás a következőképpen ragadja meg a faktoring tartalmi elemeit: a faktoring egy jellemzően keretjellegű megállapodás a faktor és árut, szolgáltatást halasztott fizetéssel értékesítő szállító, vagy halasztott fizetéssel fizetendő követelés jogosultja (eladó) között, amely az alábbiakra terjed ki:

Ha komolyak a Kafijat és fő tulajdonosának, Rahimkulov Ruszlánnak a szándékai, akkor ez a felvásárlás alaposan átalakíthatja a piacot. A Kafijat ugyanis 2022-ig az OTP Bank legnagyobb részvényese volt, azóta családon belüli osztozkodás, céges különválás miatt már nem kell feltüntetni a pontos tulajdonrészt a tőzsdén. Mindenesetre a Kafijat saját tőkéje 2023 végén 150 milliárd forint volt, így ennél nagyobb anyacégről nem is nagyon álmodhatott a most megszerzett J-B Faktor Zrt.

