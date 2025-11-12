2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

A fél ország elégedetlen a fizetésével

mfor.hu

Amint lehet, sokan új munkahelyre mennek.

A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél. Ugyanakkor a tavalyi 52 helyett most csak 48 százalékuk tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált. Ebben meghatározó szerepe lehet annak, hogy az alkalmazottak 65 százaléka úgy érzi, tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei – derült ki a Trenkwalder októberben elvégzett munkaerőpiaci kutatásából.

Az évente két alkalommal zajló, a versenyszférában dolgozó 500 munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatás friss adatai szerint a fizetésükkel elégedetlen válaszadók aránya egy év alatt hat százalékponttal, 49-ről 55 százalékra emelkedett. „Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy bár a bérek továbbra is az inflációt meghaladó mértékben emelkednek, a reálértékük idén már csupán 3-4 százalékkal nő, szemben a tavalyi 10 százalék körüli szinttel – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. – A munkavállalók többsége továbbra is elvárja az előző évek inflációs környezetére jellemző béremelési ütemet, mivel a bérek értékének növekedését csak késleltetve érzékelik a hétköznapokban, és a bérek alakulása a korábbi inflációs hatásokat csak mostanra tudta ellensúlyozni.”

Trump védőpajzsából lesz pénz a 14. havi nyugdíjra? Ma délután Simor András lesz a Klasszis KLub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt

A legtöbbet valamiért Kazincbarcika fizethet be.

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Drága lesz a karácsonyi menü.

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon, a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat – közölte a szövetség.

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

A budapestiek és a bukarestiek is jól járnának az Európai Bizottság új, nagyszabású vasútfejlesztési terve szerint: a magyar fővárosból 1 óra 40 perc alatt lehetne Bécsbe érni. Azt azonban még nem tudni, hogy a 250 kilométer/órás vasúti pályák építéséhez mennyi támogatást, vagy hitelt adnának a tagállamoknak.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda: előre örülhet a kormányzat

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

