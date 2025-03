„A Fidesz célja, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról” – megszólalt a Szülői Hang is

Magyarország alaptörvénye már most is kimondja (XVI. cikk), hogy „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”. A kormány most ezt azzal kívánja kiegészíteni, hogy „ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz”.

Úgy tesznek, mintha tennének valamit a gyermekek érdekében, holott valójában ennek az új kitételnek nincs értelme, ettől a gyerekeknek semmivel sem lesz jobb – írja a Szülői Hang sajtóközleményében.

Látszattevékenység zajlik, a Fidesz célja csupán annyi, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról, arról, hogy a kormány kispórolja a pénzt a gyerekektől. A gyerekek jogai csak a kormányzati sikerpropagandában fontosak, a valóságban megfeledkeznek a gyerekek valós szükségleteiről. A Szülői Hang Közössége ezért a Civil Közoktatási Platformmal és a Tanítanékkal közösen kiáltványban hívja fel a figyelmet arra, amit a jelenlegi kormány szerintük nem akar meglátni és meghallani.

Látszattevékenység – mondja a Szülői Hang Közössége az alaptörvénymódosítás javaslatáról

Ha a jelenlegi kormánynak tényleg fontosak lennének a gyerekek, akkor a kiáltvány szerint többek között:

Biztosították volna a minőségi gyermekorvosi szolgálatot; jelenleg hatalmas a hiány a gyermekorvosokból!

Nem hagyták volna, hogy a jogszabályi környezet hiányosságai miatt ne tudjuk megállítani a családon belüli erőszakot!

Nem hoztak volna olyan jogszabályokat, amelyekkel a már eleve kivéreztetett, hatalmas létszámhiánnyal működő gyermekvédelmi rendszerből újabb szakembereket üldöztek el!

Hatékonyan felléptek volna az állami és egyházi intézményekben tapasztalható gyermekek elleni abúzus esetek elkövetői ellen!

Nem hagyták volna, hogy társadalmi szakadékok ilyen nagyra nőjenek, nem hagyták volna, hogy sok gyermek szegénységben és nélkülözésben éljen!

Nem hagyták volna, hogy drámai mértékű pedagógushiány alakuljon ki olyan mértékben, hogy a kormány már a katonák iskolákba vezénylésének lehetőségét is törvénybe foglalta!

Nem hagyták volna, hogy a korai iskolaelhagyás mértéke jóval magasabb legyen az európai átlagnál!

Nem erőltették volna a központosítást és nem terhelték volna túl a szakembereket annyira, hogy emiatt a pedagógusoknak és szakembereknek nincs módjuk és lehetőségük a gyermekek igényeinek megfelelő egyéni odafigyelésre és minőségi pedagógiai munkára!

Nem hagyták volna, hogy ilyen súlyos esélyegyenlőség alakuljon ki: a nemzetközi felmérések szerint Magyarország sereghajtó, nálunk határozza meg a legjobban a családi háttér a gyermekek tanulmányi eredményét, és a felsőoktatásba csak elvétve jutnak be hátrányos helyzetű tanulók!

Nem hagyták volna, hogy sok gyerek ne a család vallási meggyőződése, hanem az állami közoktatás alacsony színvonala miatt kényszerüljön egyházi oktatási intézménybe!

Nem szorították volna ki az iskolákból adminisztratív eszközökkel a gyermekek számára alapvető fontosságú szexuális neveléssel, drogprevencióval, testi- és lelki egészséggel foglalkozó, minőségi pedagógiai munkát végző civil szervezeteket, mindeközben az állam képtelen ezeket a feladatokat ellátni!

Nem próbálnák ellehetetleníteni a gyermekek jogaiért kiálló civil szervezetek munkáját és a sikerpropaganda helyett valós kommunikációt folytatnának a társadalommal, felnőttnek tekintenék a szülőket és a szakembereket!

A jelenlegi kormány számára a „gyermek az első” szlogen elvesztette valódi tartalmát. A gyermekvédelem hamis jelszava alatt inkább a szexuális kisebbségek elleni gyűlöletet gerjesztik, olvasható a kiáltványban.