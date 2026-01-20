A Fidesz-szavazók bő harmada szerint is rosszabbul élnek, mint négy éve

A Republikon Intézet kedden közzétett kutatása azt a kérdést tette fel, a Fidesz 2006-os választási szlogenjére rímelve, hogy rosszabbul élünk-e, mint négy éve.

Ezzel az állítással a teljes népességben 43 százalék teljes mértékben egyetért, míg 26 százalék inkább egyetért. 8, illetve 15 százalék egyáltalán nem, illetve inkább nem ért egyet.

Az nem meglepő, hogy a Tisza-szavazók körében 70 plusz 23 százalék a teljesen és inkább egyetértők aránya, az viszont mindenképpen figyelemre méltó, hogy a Fidesz-KDNP táborán belül is elég megosztott a helyzet.

A kutatás eredménye szerint kevesen érzik jobbnak a helyzetüket, mint négy éve

Fotó: Republikon Intézet

A kormánypártok szavazóinak 23 százaléka egyáltalán nem, 33 százaléka inkább nem ért egyet az állítással, de 27 százalékok inkább egyetért, 11 százalékuk pedig teljes mértékben.