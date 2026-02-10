3p
A Fidesz vagy a Tisza győzelmének örülnének a befektetők? Ezt is kérdezzük Szabó Lászlótól a Klasszis Klub Live-ban

Hold Alapkezelő társalapítója, a cég felügyelőbizottságának elnöke február 18-án, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A február 18-án, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A jót hamar megszokja az ember. Annyi ideig volt folyamatosan gyengülő pályán a forint, hogy most ízlelgetjük a közel egy éve tartó trendfordulót. Azt, hogy nem arról kell cikkeket írnunk, mikor zuhan az euróval szemben történelmi mélységekbe, a 2022 őszén felállított 435-ös szintnél is lejjebb a forint, hanem arról, hogy 380 közeléből merre mozdul majd el. A dollárral szembeni árfolyamról nem is beszélve, az még jobban néz ki, még ha abba azért be is „segítettek” Donald Trump kiszámíthatatlan intézkedései.

A forint erősödésébe meg a tavaly márciusban bekövetkezett jegybankelnöki váltás. A Matolcsy György helyére érkezett Varga Mihály ugyanis a forint erősítését, stabilizálódását helyezte előtérbe, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy ezáltal járuljon hozzá az utóbbi hónapokban ugyan már nem negatív európai uniós rekorder, ám még mindig elég magasnak tekinthető hazai infláció további csökkentéséhez.

Ami persze a választások előtt a kormánynak sincs ellenére. Csupán az a bökkenő, hogy ehhez a Magyar Nemzeti Banknak magasan kell tartania az alapkamatot, miközben a tavaly gyakorlatilag stagnáló magyar gazdaság felpörgetéséhez jól jönne, ha alacsonyabb kamattal lehetne felvenni a hiteleket, s azokból finanszírozni a vállalati beruházásokat, illetve a lakossági fogyasztást. Ezt az ellentmondást oldotta fel a kormány az államilag támogatott, kedvezményes hitelekkel, kérdés, mennyire lesz ez hatásos.

Szabó László február 18-án, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Hold Alapkezelő

Mint azt is csak a jövő mondja meg, változtatnak-e és ha igen, milyen irányba az áprilisi választások a forint mostani erősödő trendjén.

A befektetőket, illetve a megtakarításaik fialtatásán gondolkodókat ugyanakkor az is foglalkoztatja, hogy az idén mi várható a pénz- és tőkepiacokon, mik lehetnek a nyerő sztorik. Folytatódhat-e például a rekordokat döntögető arany szárnyalása, és mi lesz a dollárral – ami már átvezet minket a globális nagy kérdésekhez. Például ahhoz, hogyan változik a világgazdaságot meghatározó három nagy erőcentrum, az Egyesült Államok, Európa és Kína gazdasága, a kereskedelmi, illetve vámháborúból melyik hogyan jöhet ki. S ez milyen hatással lehet az olyan kis, nyitott gazdaságokra, mint a magyar.

Lesz tehát bőven témánk a Klasszis Klub Live következő vendégével, a Hold Alapkezelő társalapítójával, felügyelőbizottsági elnökével. Lévén, Szabó László maga is gyakorló agrárgazda, talajkímélő ökogazdálkodó és bivalytenyésztő, a hazai agrárium ügyes-bajos dolgait is kivesézhetjük.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben február 18-án, szerdán 15:30-kor.

